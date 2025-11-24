強化排水韌性 雲林水溝清淤3.56萬噸

雲林縣政府推動「清溝大作戰」截至今年共完成1211公里衛生溝渠清理，清除3.56萬公噸雜物、污泥／翻攝照片





雲林縣政府推動「清溝大作戰」有成，截至今年共完成1211公里衛生溝渠清理，清除3.56萬公噸雜物、污泥，有效降低社區淹水風險93%，同時減少惡臭、病媒孳生，讓家園保持乾淨、安全、無臭味，更朝「零淹水、零孳生源、零登革熱」的永續城市邁進。

雲林縣環保局24日於縣府親民空間舉行「清溝大作戰」成果記者會。會中簡報縣內清溝大作戰具體行動方案與成果，並播放環保局協助花蓮光復鄉清理排水溝渠影片，展現雲林縣具備因應極端氣候，打造韌性排水疏洪基礎建設，也具備協助外縣市救災、復建能力。

縣長張麗善表示，「路平、燈亮、水溝通」是韌性、宜居家園基礎，感謝環保局及協力廠商辛苦守護家園，也讓雲林能千里馳援花蓮光復鄉，助他們恢復家園與日常生活。

張麗善指出，清溝工程雖屬隱性建設，卻是最直接守護居民生活安全的基礎建設。面對極端氣候衝擊，水溝通暢是降低淹水基本建設，縣府3年編列2.1億元經費、動用17部高壓清溝車，專攻易淹水、易孳生的高風險區域，從源頭改善社區環境品質。過去一下雨就淹水的社區，已經獲得改善，病媒孳生、衛生堪慮的「臭水溝」，也大幅獲得改善。

張麗善進一步指出，縣府將持續以「韌性永續基礎建設」為核心，逐步完成全縣易淹水及高孳生風險水溝清理，並以年度編列經費推動清溝工作。縣府會以最快速度處理髒亂、阻塞及高危險水溝，讓家園保持乾淨、安全、無臭味，更朝「零淹水、零孳生源、零登革熱」的永續城市邁進。

環保局長張喬維指出，社區許多衛生溝、排水溝，常被小吃店廢油、垃圾長期阻塞，造成排水不順，是淹、積水主要原因。縣府在議會支持下，連續3年每年編列7000多萬元、往年15倍預算投入「清溝大作戰」，把原本需15年才能完成的清淤量壓縮在3年內完成，確保社區安全。這項清溝任務雖然艱鉅，但透過持續大規模改善，排水效率已明顯提升。

張喬維表示，未來環保局會與水利處等單位合作，導入AI監測技術，在易淹水熱點布設智慧水位辨識系統，只要水深達5至10公分，即會自動啟動淹水警示並對外通報。並搭配雨勢及地形模擬，從上游到下游預估淹水風險，提供即時預警，強化社區防災韌性，呼籲民眾共同維護溝渠潔淨，讓清溝成果長久發揮。

