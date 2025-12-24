強化政府採購資訊公開 工程會推預告及公開閱覽制

工程會推預告及公開閱覽制



工程會今（24）日表示，為提升政府採購資訊公開並促進廠商參與，鼓勵機關將預定採購計畫刊登於政府電子採購網辦理採購預告；並將於近期修正公開閱覽制度，擴大適用財物及勞務採購。

工程會表示，為讓廠商及早掌握採購內容並有充分時間備標，參照「政府採購協定」（GPA）第7條規定，前已通函各機關可提早於政府電子採購網辦理採購預告，以提升公開競爭。

工程會指出，過去公開閱覽制度，適用於5千萬元以上的工程採購，透過此制度，使廠商或民眾得於正式招標前先行檢視招標文件草稿並向機關提供意見，促使機關及早澄清或修正內容，降低招標及履約爭議，近期將修正「公共工程招標文件公開閱覽制度實施要點」名稱修正為「政府採購招標文件公開閱覽制度實施要點」，並擴大公開閱覽適用範圍至財物及勞務採購。

廣告 廣告

工程會表示，推動採購預告及公開閱覽制度，有助於提升政府採購透明度、廠商有更充分時間布局，提升採購品質、降低履約風險，進而促進政府採購的良性競爭。

更多太報報導

普發現金政策奏效！11月零售業營業額4459億元創高 全年力拚保住正成長

11月工業生產指數同期最佳 全年指數將創歷年新高

政府採購法將刪除3家投標限制 修正幅度歷來最大