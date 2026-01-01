強化救災量能!新北拱心宮暨騏瑋實業捐贈災情勘查車

新北拱心宮暨騏瑋實業有限公司捐贈一輛災情勘查車及破壞器材，提升第三救災救護大隊三重分隊救災量能。（新北市消防局提供）

記者蔡琇惠／新北報導

新北消防局一日於三重向日葵廣場舉行捐贈儀式，由議員陳啟能媒合新北拱心宮暨騏瑋實業有限公司捐贈一輛災情勘查車及破壞器材，提升第三救災救護大隊三重分隊救災量能。立法委員李坤城、蘇巧慧及新北市議員李余典、邱婷蔚一起至現場參與儀式，並由消防局長陳崇岳親自主持，代表全體消防同仁向新北拱心宮及騏瑋實業有限公司表達誠摯謝意。

陳崇岳表示，災害現場資訊掌握對救災效率具有關鍵影響，災情勘查車可協助第一線人員迅速蒐集並判讀現場資料，強化即時處置能力。本次捐贈不僅提升緊急應變效能，更展現企業界支持公共安全之高度意願，對新北市整體防救災體系具有實質助益。消防局也期盼未來持續獲得各界支持，共同打造更安全、宜居之城市環境。

騏瑋實業有限公司董事長郭宏睿秉持回饋社會之信念，與陳議員共同展現企業與民意代表攜手守護城市的良善力量。本次捐贈災情勘查車及購置破壞器材，對新北災害應變能力具有重大助益，堪為典範。

民政局長林耀長表示，新北拱心宮長年秉持媽祖慈悲濟世精神，積極投入公益慈善與社會關懷，成果斐然。一一四年「丹娜絲颱風」與三重地區十一間宮廟聯合共同捐款新臺幣一百一十一萬元至衛服部賑災基金會捐款專戶，並於每年媽祖聖誕結合在地企業、社團及善心人士捐贈的資源，長期捐助「獎助學金」獎勵三重在地成績優秀的學童，長期投入社會公益，深獲地方肯定與讚揚。