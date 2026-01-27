強化教師BIM實務力 土木與建築群科中心攜手和通建設辦教師赴公民營機構研習





教育部技術型高級中等學校土木與建築群科中心與和通建設公司，為提升技術型高級中等學校土木與建築群教師在數位營建領域的專業實務能力，於1月27日至29日共同辦理為期三天的「教師赴公民營機構研習」，透過實務導向的 BIM 建模研習課程，協助教師深化專業技術。

本次研習以雙方共同研發之 BIM 建模課程為核心，內容緊密結合產業實務流程，涵蓋建築資訊模型之建構、應用情境與工程實務案例，強化對智慧營建與數位工具整合應用的理解，讓教師能將產業現場的實務經驗轉化為可於教學現場運用的教學內容。

廣告 廣告

研習期間，和通建設亦提供多項實用的 BIM 教學教材與學習資源，作為教師未來回到各校開設相關課程的重要支援。期盼透過本次研習，鼓勵更多教師於校內規劃與開設 BIM 相關課程，逐步擴大土木與建築群 BIM 方面之教學能量，共同培育符合產業需求的專業人才。

研習首日（1月27日）舉行開幕式，並同步辦理產學合作成果發表，分享土木與建築群科中心、成大南工建築科與和通建設在 BIM 課程研發、教師研習規劃，以及學生實習與就業媒合等面向的合作成果，展現產學攜手合作的具體成效。

國立成功大學副校長李永春表示，教師赴公民營機構研習是強化技術型高中教學品質的重要策略，透過深入產業場域，教師能更精準掌握產業趨勢與技術需求，進而回饋教學現場，縮短學用落差。未來也將持續結合產業資源，擴大教師研習機會，建立穩定且具前瞻性的教師專業成長機制。

和通建設股份有限公司董事長李怡寧指出，透過提供研習場域與專業資源，協助教師精進 BIM 實務能力，能為相關產業培育具備即戰力的人才，也是促進教育與產業的良性循環。這是產官學合作，將建築施工品質與施工安全，結合數位科技，在施工實務上問答實踐與回饋的真實體現與重要貢獻。

本次教師赴公民營機構研習暨產學合作成果發表會，象徵技術型高中土木與建築教育深化實務導向教學的重要一步，也為推動BIM人才培育奠定更穩固的基礎。

更多新聞推薦

● 藍白10度阻擋政院版國防特別預算審查 民進黨：下步要擋台美關稅協議嗎？