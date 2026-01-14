強化整體防災韌性 中市府加碼補助設置消防水塔 最高可獲20萬元

消防外部水源設置20噸水塔。（圖/記者廖妙茜翻攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】為持續提升納管工廠消防安全及火災搶救效能，台中市政府消防局積極推動「納管工廠設置廠區外部消防水源（水塔）補助計畫」，協助納管工廠建置充足且穩定的消防用水來源，降低火災初期搶救水源不足的風險，展現市府守護市民生命財產安全的決心。

消防局指出，部分工廠區位偏遠或周邊公共消防水源不足，火災發生時易影響搶救效率；為此，市府特別編列補助經費，鼓勵納管工廠於廠區外部設置具備一定有效水量的消防水塔，作為消防車取水及持續供水的重要支援設施，強化整體防災韌性。

廣告 廣告

納管工廠消防射水測試。（圖/記者廖妙茜翻攝）

消防局說明，此補助計畫對象為已通過經濟發展局核准之納管工廠，補助項目包含消防水塔主體、基座及相關給水管路等設施，每家工廠最高可補助設置費用8成、上限新台幣20萬元，減輕業者建置消防設施的經濟負擔，提升參與意願。補助總經費達新台幣4000萬元，預計可協助約200處工廠完成設置。

消防局進一步說明，此計畫已開始受理申請，至今年10月31日止，或經費用罄即提前截止。相關申請流程採書面審查，由消防局專責人員依申請資料完整性與經費合理性辦理核銷，確保補助資源妥善運用、發揮最大效益。

消防局強調，推動納管工廠設置外部消防水源，不僅有助於火災現場即時取水、提升搶救效率，更是落實工廠消防安全管理、降低災害風險的重要關鍵。未來將持續結合輔導、補助與查核機制，與業者共同打造安全、永續的產業環境，讓台中成為兼顧產業發展與公共安全的宜居城市。

為加速納管工廠合法登記並提升公共安全，消防局也積極推動多項措施，展現市府落實轄區納管工廠安全治理及強化救災能量的決心。面對龐大的工廠案件申請量，消防局除持續優化行政流程外，並透過增聘人力、導入第三方審查機制及市府預算經費補助等方式，全面強化行政效率與防救災能量。