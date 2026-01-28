強化新北緊急救護量能 世華總會、優寶營造捐贈高頂救護車
【記者葉柏成／新北報導】新北市政府今（28）日於市府9樓災害應變中心盛大舉行聯合捐贈儀式，由市長侯友宜代表受贈「世界華人工商婦女企管協會」及「優寶營造有限公司」所慷慨捐贈的2輛高頂救護車與各項急救器材。侯市長則回贈感謝狀，高度表彰兩單位無私奉獻的義行，以及對新北市公共安全與醫療救護量能的卓越貢獻。
侯友宜表示，此次「世界華人工商婦女企管協會」與「優寶營造有限公司」捐贈消防局的高頂救護車，皆配備最先進的高階救護器材，完全符合新北市複雜環境下的救護需求。未來這2輛救護車將分別派駐至新店及石門分隊，以提供市民更即時、優質的醫療服務，並全面提升到院前的救護效能。
他同時期勉消防同仁持續精進專業技術，妥善運用民間捐贈的寶貴資源，共同守護新北市民的安全，齊心打造一個讓市民更安心、安全、安居的「三安」城市。
消防局長陳崇岳指出，每一台救護車與器材的捐贈，都是守護市民生命的即時雨。在政府與民間協作下，新北市到院前心肺功能停止（OHCA）患者的康復出院率，已從民國99年的3.1%大幅提升至114年的12.13%，累計救回2,955人。也期盼世華與優寶營造的善舉能發揮拋磚引玉效果，帶動更多企業與善心人士共同投入，攜手成為消防人員最強力的後盾，守護新北市民的健康與安全。
他說，世界華人工商婦女企管協會創立於民國83年，組織分佈於世界三大洋五大洲，成立迄今共有95個分會。世華協會透過全球網絡凝聚才智，致力於提升華商婦女地位、促進經貿交流並投入國際公益，展現優質領導力與柔性外交影響力。
這次在林淑敏總會長「傳承、傳愛、傳價值」的理念下，凝聚全球分會姐妹愛心，捐贈高頂救護車1輛予消防局第四大隊新店分隊，這份跨越國界的愛，將轉化為守護生命的行動力量，讓華商大愛在臺灣這片土地上持續發光、傳遞不息。
此外，優寶營造有限公司創立於民國78年，三十餘年來深耕營造領域，積極參與社區住宅與市民活動中心等公共建設，為城市發展奠定堅實基礎。在追求卓越建築品質的同時，優寶營造更始終將「企業社會責任」銘記於心。
高富貴董事長秉持回饋社會的熱誠，在鄭宇恩議員的積極協調與協助下，慨然捐贈高頂救護車 1 輛予消防局第六大隊石門分隊，並捐贈 210 組 AED 電擊片予第三大隊。此項善舉有效提升了石門、三芝及淡水等周邊地區的緊急救護量能，為市民生命安全織起更嚴密的防護網。優寶營造深信，建築是為了給人安居，而公益則是為了讓人安心。
