強化施用毒品外籍人士多元處遇 投檢辦通譯人才訓練 3

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

近年來外籍人士施用毒品者在我國的比例逐年增加，因語言隔閡、文化差異與資訊落差，使得外籍人士在面臨司法程序時容易出現理解不足，除權益受損外，也導致他們無法獲得適切治療資源，南投地檢署日前舉辦通譯人員教育訓練課程，以提升轄內施用毒品之外籍人士在臺司法、生活及工作權益保障，指示引入多元處遇模式，以期提升其適切之戒癮及社會支持，降低再犯率。

檢察長鍾和憲表示，外籍人士常因語言及文化差異，容易在司法程序及戒癮資源中遭遇困境，錯失適當戒癮及處遇，為改善此困境，期待透過對於外籍人士之多元處遇，使其獲得實質幫助與社會支持。因此通譯人員不只是翻譯語言，更是傳遞政府政策、制度的資源，成為促進理解與信任的重要一環。未來本署將持續建立順暢之溝通橋樑，使外籍人士在司法程序受到相當之保障，更能透過適當之毒品多元處遇模式，進而復歸社會，減少社會問題。

廣告 廣告

鍾和憲並表示，未來將持續推動毒品多元處遇，結合司法、醫療、社區資源等，並與各與會伙伴攜手打造更完善之協同合作機制，共同為臺南地區打造堅固的社會安全網，落實司法保障及人員精神。

課程內容由主任檢察官蔡明達及觀護人兼組長蔡雅芳講述我國刑事訴訟法及相關法令，並介紹現行施用毒品者戒癮治療的多元處遇模式，期望藉由本次課程，增進與會人員相關法律知識，未來更能促進跨領域合作，協助本署辦理各項多元處遇措施或政令宣導等，適時協助提供施用毒品之外籍人士社會資源與網絡支持，順利戒癮並降低再犯率，加強社會安全。

照片來源：南投地檢署

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

總統府維安憲兵共諜案 4軍人判刑定讞

聲援黃呂錦茹遭移送集遊法 朱立倫北檢出庭

【文章轉載請註明出處】