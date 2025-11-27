強化日間照顧中心跨專業服務 東縣以復能為核心

臺東縣衛生局孫國平局長表示，臺東縣進入超高齡社會，透過復能服務延緩失能，是各日照中心最核心的專業任務。

為配合長照3.0政策強調「跨專業整合」與「以復能為核心」服務理念，臺東縣推動長照3.0 強化日照中心跨專業復能模式，衛生局長期照顧管理中心暨長期照顧科辦理「社區式專業復能研商會議—日間照顧中心跨專業復能服務模式」，邀請國立臺灣大學健康政策與管理研究所游曉微助理教授擔任主講，與社團法人臺東縣體適能促進協會共同探討日照中心復能模式的實務推動。

會中，游曉微助理教授以國內外最新研究與政策趨勢，分享跨專業復能服務模式的關鍵策略，包括：強化長者自立能力、提升生活功能、落實個別化復能計畫，以及加深日照中心與社區醫療、照護網絡合作。

臺東縣衛生局孫國平局長表示，臺東縣進入超高齡社會，透過復能服務延緩失能，是各日照中心最核心的專業任務，長照3.0更強調「做得到、用得到、持續做」的生活化復能，未來衛生局將持續協助日照中心提升跨專業團隊合作能力，讓長者能在熟悉的社區環境中維持健康、自主與尊嚴。

孫局長指出，這次會議也將做為115年推動社區式服務品質提升的重要參考，未來將陸續導入復能核心概念、科技輔具運用、健康促進課程及個案管理整合，期望打造更完善的復能服務模式，讓臺東長輩能「健康老化、在地安老」。