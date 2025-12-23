強化春節金融防護 西螺警實施防搶演練

為強化年節期間金融機構安全維護作為，西螺警分局實施防搶演練／警方提供





因應農曆春節將近，為強化年節期間金融機構安全維護作為，西螺分局埤源吳厝聯合派出所與西螺鎮農會埤源辦事處舉辦「115年加強重要節日安全維護工作」防搶演練。此次演練以「真人扮演歹徒」方式進行，營造高度擬真的實戰情境，臨場感十足，甚至一度讓現場民眾誤以為真的發生搶案，經警方說明後，皆對演練的逼真與扎實程度讚譽有加。

演練過程中，一名戴著蒙面頭套的歹徒手持武器闖入農會，大聲喝令「不准動，把錢裝進去！」。面對突發狀況，行員臨危不亂，展現良好應變能力，沉著應對歹徒並趁隙通報。西螺分局勤務指揮中心接獲報案後，立即啟動「攔截圍捕」機制，調派警力迅速到場，不到5分鐘，現場即遭警力包圍，並成功將企圖逃逸的歹徒制伏上銬，整體過程節奏明快、分工確實。

西螺分局長閻百川表示，農曆年節期間銀行、農會及銀樓等場所現金流量增加，容易成為歹徒覬覦目標，透過此次防搶演練，除檢視金融機構內部應變機制外，也進一步強化與警方之間的通報聯繫與應變默契。警方同時提醒民眾，如有提領大額現金需求，可向各地警察機關申請「護鈔服務」，以確保自身人身與財產安全。

