強化智慧財產權邊境保護 高雄關舉辦真仿品辨識講習

為加強執行智慧財產權邊境保護措施，財政部關務署近日至高雄關舉辦「一一四年海關真仿品辨識講習」，以強化海關查緝人員專業知能，提升關員對於真仿品的辨識能力。(見圖)

高雄關今(廿九)日說明，該講習邀請多家國際知名企業及商標權代理人，分別講授所屬品牌產品之真仿品辨識技巧，包括橫濱輪胎、HUMANMADE、APPLE、BEATS、POP MART、LABUBU、HARRIS、HUBLOT、DIOR、SANDISK、LINCOLN、CELINE、CNH Logo、PANDORA、MCM、MERZ、Milwaukee & Device、ZIMMERMANN、開雲集團（GUCCI、YSL、Balenciaga、BV）、UNDER ARMOUR、JOHNSON&JOHNSON、ESTEE LAUDER、La Mer、Le Labo、HDMI、ROOTS、STANLEY、SONY、THERMAGE鳳凰電波、TOTO、Hermes、Louis Vuitton、POLO RALPH LAUREN、軒尼詩、 ARDBEG 、GLENMORANGIE、CIALIS、MOUNJARO、資生堂、S and D device及microSD等品牌；現場亦有互動式展場，有更多品牌如adidas、PUMA、Peppa pig等前往參展，商品類別相當多元，充分展現權利人與海關共同打擊不法及捍衛智慧財產權決心，以期強化海關關員執行智慧財產權邊境保護措施之執行能力，有效提升仿冒品之查緝績效。

高雄關呼籲民眾勿攜帶仿冒及盜版品出入國境，業者報運相關貨物進出口，應注意合法取得專利權、商標權或著作權，慎防有違法或侵權行為，共同保障權利人及消費者利益 ，並維護公平貿易秩序及提升我國際形象。