強化服勤紀律 南市辦理替代役男法紀教育課程





為提升替代役役男服勤士氣、宣導正確服務觀念，並落實替代役勤務內容，臺南市政府民政局7日舉辦「114年第4季替代役男法紀教育課程」，共計88位役男參加本次訓練，藉由完整的教育課程加強法紀意識，強化服勤紀律，提升替代役整體形象。

課程首堂由教育部臺南市聯絡處暨學生校外會教官，進行服裝儀容與基本教練檢查，培養役男儀表整潔與軍事紀律。隨後兩堂課特別邀請消防局講師楊家宗，針對緊急救護、基本結繩等課程介紹，期許役男能在生活中予以活用。

廣告 廣告

市長黃偉哲表示，替代役制度已納入全民防衛動員體系及民防系統，協助軍事勤務成為替代役的新使命。在今年花蓮光復鄉馳援及丹娜絲颱風也得到良好的驗證。役男在服役期間，應積極學習並熟練戰時勤務內容，發揮所長，共同為全民國防及國家安全盡一份心力，當災害來臨時，隨時可投入各區協助支援。

民政局長姜淋煌希望每位役男能將此次課程所學，應用於工作與生活中，並在退役後持續參與民防訓練，強化防災與救災知能，於災害發生時即時投入民防工作，協助維持社會民生基本運作。

更多新聞推薦

● 美挺台平等參與APEC 外交部：誠摯感謝