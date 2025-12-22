強化東南亞區域聯通性 MSC將Kuala Tanjung納入新加坡―印尼近洋線服務

根據英國航運相關網站引述，地中海航運（MSC）宣布，已正式將印尼瓜拉丹絨港（Kuala Tanjung, Indonesia）納入其「新加坡（Singapore）―印尼麻六甲近洋線服務（Singapore―Indonesia Malacca Feeder service）」，為該港帶來第一條國際貨櫃連接航線，大幅提升區內與全球航運網絡連結。

消息指出，這項新增安排，代表MSC在東南亞近洋線網絡布局進一步拓展。Kuala Tanjung過去主要由印尼本土航運營運商服務，新加入MSC的國際近洋線航班後，將可透過其新加坡轉運中心，連接更廣泛全球航運網絡，有助提升印尼北蘇門答臘地區進出口貨物的運輸效率與市場覆蓋度。

廣告 廣告

在這項近洋線服務，MSC部署一艘二千六百TEU的貨櫃船，按照航線掛靠順序：新加坡－印尼勿拉灣（Belawan, Indonesia）－瓜拉丹絨港（Kuala Tanjung）－新加坡。此航線安排不僅支持東南亞區域內的貨物流動，也為瓜拉丹絨港提供直達新加坡這一全球主要轉運樞紐港的聯繫。

分析師指出，MSC將瓜拉丹絨港納入近洋線服務，反映出該港在印尼海運區域中的戰略潛力。新加坡作為全球最繁忙的轉運港之一，其強大的貨櫃物流網絡能為瓜拉丹絨港帶來更多貿易機會，有助促進該地區產業與出口商的國際市場參與。此一調整也彰顯MSC在東南亞市場積極擴展近洋線布局的企圖，透過提升港口間聯通性，進一步強化該公司在區域貨櫃運輸市場競爭力與服務覆蓋範圍。