強化校園性平調查人員專業 教育部擴增培訓課程和時數

強化校園性平調查人員專業，教育部今年擴增培訓課程和時數。(記者林曉雲攝)

〔記者林曉雲／台北報導〕因應性別平等教育法修正與校園性別事件型態日益複雜，教育部今(30)日說明，今年將全面強化「校園性別事件調查專業人員培訓制度」，擴充如被害人創傷知情等課程內容，培訓總時數從75小時增加至84小時，提升調查專業與品質，期能確保校園性別事件處理的程序正義，打造更安全友善的學習環境。

教育部學特司科長林沛雨表示，依性別平等教育法第22條第3項規定，學校發生校園性別事件時，應由性別平等教育委員會負責調查處理；第33條第3項亦明定，調查小組成員應包含具校園性別事件調查專業素養之專家學者，為落實法律精神，教育部自2003年起即開始培訓「校園性侵害及性騷擾調查專業人員」，並訂定相關培訓與人才庫建置要點，每年辦理初階、進階及高階課程，培訓時數原為75小時。

廣告 廣告

2024年3月8日性別平等教育法及校園性別事件防治準則修正施行，校園性別事件的定義與適用範圍擴大，調查專業的深度與跨領域能力更顯重要。教育部於去年11月邀集學者專家、學校代表及律師召開兩場諮詢會議，檢討現行培訓制度，並據此增修課程架構，將初階、進階與高階培訓總時數提升至84小時。

此外，林沛雨說明，新增課程內容涵蓋「性平三法修正重點」、「跟蹤騷擾防制法」、「被害人創傷知情」、「兒童、少年、特殊教育學生及多元性別差異當事人之訪談技巧」，以及「性別平等教育法第二章與第三章之事件調查處理程序」等核心議題，並融入各階段培訓主軸，適度增加授課時數與實務訓練比重，相關修正課程已於今年1月30日發布，並同步啟動今年度培訓計畫。

林沛雨表示，教育部將持續強化校園性別事件調查專業人力培育，提升第一線調查人員的法律素養、性別意識與跨專業能力，確保調查小組運作符合客觀、公正與專業原則，並透過制度精進，強化校園性別事件處理的信任基礎，落實性別平權理念，逐步建立尊重多元、零容忍暴力的友善校園文化。

【看原文連結】

更多自由時報報導

超越霸王寒流？美國模式驚悚預報-10度線觸台 北部平地下探0度

禽流感蛋售出7125台斤！流入3縣市曝光、台中7餐飲業也「中蛋」

親中欺負台灣不忍了！「這國」龍蝦輸台腰斬

解決全台「教師荒」募杏壇新血！教育部長鄭英耀曝2026年師資培訓新方案！【官我什麼事】

