強化校園霸凌防制機制 臺南市辦理霸凌調查實務工作坊

▲南市教育局辦理校園霸凌事件調查處理實務工作坊。

【記者 劉秋菊／台南 報導】面對日趨多元且複雜的校園互動型態，為協助學校更精準辨識與妥善處理校園霸凌事件，接住每一位發出求救訊號的孩子，臺南市政府教育局日前舉辦「校園霸凌事件調查處理實務工作坊」，邀請教育部校園霸凌事件調查人員培訓講師、桃園市蘆竹區新莊國小校長林來利擔任主講人，與各校學務人員及第一線教師深入探討霸凌案件從預防、受理、調查到後續輔導與修復的完整處理歷程。

▲教育部校園霸凌事件調查人員培訓講師林來利擔任主講人。

廣告 廣告

市長黃偉哲表示，校園霸凌「零容忍」是市府堅定不移的立場。守護每一位學生安全成長，並協助其建立自我價值感，是社會共同的責任。市府透過持續推動教師專業研習，期盼提升教師對學生身心狀況的敏銳度，及時介入、妥善處理，營造友善、安全且充滿尊重的學習環境。

教育局長鄭新輝指出，教育局已訂定「校園霸凌防制整體計畫」，從「完備行政運作機制」、「精進教職員知能」、「深化教育宣導活動」及「建立安全支持環境」四大面向推動相關作為。校園霸凌事件的處理，關鍵不僅在於是否發生衝突，更在於是否具備霸凌構成要件，以及學校能否依程序正確受理與調查。

本次工作坊特別強化學校對於管轄權限、不受理情形、霸凌構成要件與故意傷害行為區辨等實務重點，協助學校在第一時間做出正確判斷，避免誤判或程序瑕疵；同時強調善用調和機制與導向修復式正義，在依法調查之外，透過對話與關係修復，降低學生間長期對立與衝突，回歸教育本質。林來利校長透過實際調查案例與校園現況分享，引導與會教師理解霸凌認定的細節與行政處理關鍵，現場交流熱絡，與會人員普遍反映對霸凌事件的判斷標準與處理程序有更清晰且具體的掌握。

▲南市教育局辦理校園霸凌事件調查處理實務工作坊參加人員合影。

教育局強調，防制校園霸凌「預防重於治療」。每年持續推動友善校園運動，請各校落實品德教育與法治教育，教導學生人際互動技巧、尊重他人並培養同理心。自111學年度起推動「校園暴力學生偏差行為及霸凌事件輔導支持計畫（VGP）」，由學校規劃多元輔導處遇方案，協助個案學生進行關係修復，避免事件再度發生。

為強化宣導與求助機制，教育局每學期透過校長行政會議及學務工作會議要求學校落實霸凌防制，並於友善校園週辦理宣導與校園生活問卷，主動掌握高關懷學生。另於學期初發放關懷貼紙，載明通報專線與關懷信箱，張貼於學生聯絡簿，讓學生與家長可隨時反映情形，協助教育局與學校即時介入處理，使每一位學生都能安心學習、健全成長。（照片記者劉秋菊翻攝）