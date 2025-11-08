強化桃園第三航廈邊境防疫 卓榮泰：對國人採「零信任」態度
桃園機場第三航廈北廊廳將在下個月營運，行政院長卓榮泰今（8）日前往視察強調，未來邊境防疫有四大要求，包括X光設備運作正常、人力補充加強、檢疫犬安全上場，以及讓所有違規物件、行李與人員無處可藏。卓榮泰特別呼籲，對於進出的所有國人要採取「零信任」態度，絕對要零信任才能徹底防護國家安全。
卓榮泰今天赴桃園機場視察時指出，第三航廈北廊廳一切進度正常完成，下個月開始出入境旅客可經由北廊廳進到二航廈進行進出關手續。他表示，從2018年開始，時任行政院長賴清德到蘇貞昌、陳建仁，以及所有同仁，中央地方合力守護台灣這塊淨土，把非洲豬瘟阻絕於境外。
卓榮泰強調，今天不容許任何一個人的疏忽，也不容許任何一個環節的疏漏，一定要層層防護、多層阻隔才能阻絕於境外。他提到，現在檢驗過程中還是有發現旅客帶進來很多物件，但也成功阻絕，未來相關工作要持續進行。
針對近期非洲豬瘟疫情控制，卓榮泰指出，中央地方政府合力、各個部會參與，在過去半個月當中將非洲豬瘟緊縮在一個案例場裡面，沒有讓它擴大。他表示「真的是天佑台灣」，要珍惜這些人的努力，這份天佑台灣帶給我們的福氣，所以一定要層層阻隔才能完整接下來的工作。
卓榮泰提到，比較欣慰的是可以在15天之後開始解封，非洲豬瘟是動物性傳染不會與人傳染，且經過這幾天清零、檢驗完完全全沒有問題，希望大家能夠這段時間多幫幫台灣豬農，盡快把豬的市場穩定下來。
卓榮泰同時呼籲國人，外國旅客進來都嚴格管制，國人去到國外一定不要把外國任何肉品帶回來，甚至植物的種子也不要帶回來，所有違規的物品大家要共同來守護。他強調，一個人的疏忽、一個事件的疏忽都要花這麼長的時間，社會耗費這麼大的成本。
卓榮泰再次強調，對於進出的所有國人要不客氣地講，拜託大家採取零信任的態度，不要因為看起來比較古意就讓他隨隨便便可以進出，絕對零信任才能承擔起責任。他特別提到，所有物品、行李、所有帶進來的物件，尤其來自高風險地區者更要百分之百以上的零信任，才能做到徹底防護國家安全。
