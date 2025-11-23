強化榮觀對性別犯罪認識 澎檢辦理榮譽觀護人成長訓練 119

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

為提升榮譽觀護人對性別犯罪之了解與敏感度，澎湖地檢署日前舉辦榮譽觀護人成長訓練課程，邀請前台北地檢署主任觀護人、現任國立台北大學兼任助理教授劉寬宏以「性侵害家庭暴力等兩性平權處遇及輔導」為主題授課，內容兼具學術深度與實務經驗，有助於提升榮譽觀護人對性別犯罪議題的了解，並使榮譽觀護人於輔導時執行更為有效之介入策略。

劉寬宏在課程中搭配實際案例引領課程學員了解國內、外性犯罪之刑事政策，並引入理論及學術研究以深入介紹加害人之犯罪成因。透過學術與實務經驗相互對照之方式，加深榮譽觀護人對於性別犯罪加害人及相關處遇策略之理解。

劉寬宏在觀護體系服務資歷深厚，曾任苗栗地檢署觀護人、桃園地檢署觀護人、桃園地檢署主任觀護人及台北地檢署主任觀護人，現亦擔任高檢署刑後治療評估委員及多縣市性侵害社區處遇委員，長期致力於性侵害加害人處遇與風險評估。

課程尾聲劉寬宏亦透過學習單之引導，教導榮譽觀護人如何在輔導性犯罪加害人之過程中分析加害人之犯罪類型與再犯風險，並依此建立適當的處遇計畫。透過劉助理教授清楚的分析、情境討論與輔導技巧示例，與會榮譽觀護人均能更全面掌握性犯罪加害人的特性與處遇要領。

檢察長周士榆表示，隨著性侵害防治制度的持續推動，榮譽觀護人的角色與重要性也日益提升，不僅協助觀護人室進行輔導與關懷，更在社區管理與預防再犯上扮演關鍵力量。本次成長訓練能有效協助榮譽觀護人提升專業知能，增進其對性犯罪風險與犯罪成因的理解，強化司法保護網絡的整體效能。未來澎檢將持續辦理專業訓練，協助榮譽觀護人精進技能，攜手共同促進社區安全與社會和諧。

照片來源：澎湖地檢署

