強化榮觀對性別犯罪認識 澎檢辦理榮譽觀護人成長訓練
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導
為提升榮譽觀護人對性別犯罪之了解與敏感度，澎湖地檢署日前舉辦榮譽觀護人成長訓練課程，邀請前台北地檢署主任觀護人、現任國立台北大學兼任助理教授劉寬宏以「性侵害家庭暴力等兩性平權處遇及輔導」為主題授課，內容兼具學術深度與實務經驗，有助於提升榮譽觀護人對性別犯罪議題的了解，並使榮譽觀護人於輔導時執行更為有效之介入策略。
劉寬宏在課程中搭配實際案例引領課程學員了解國內、外性犯罪之刑事政策，並引入理論及學術研究以深入介紹加害人之犯罪成因。透過學術與實務經驗相互對照之方式，加深榮譽觀護人對於性別犯罪加害人及相關處遇策略之理解。
劉寬宏在觀護體系服務資歷深厚，曾任苗栗地檢署觀護人、桃園地檢署觀護人、桃園地檢署主任觀護人及台北地檢署主任觀護人，現亦擔任高檢署刑後治療評估委員及多縣市性侵害社區處遇委員，長期致力於性侵害加害人處遇與風險評估。
課程尾聲劉寬宏亦透過學習單之引導，教導榮譽觀護人如何在輔導性犯罪加害人之過程中分析加害人之犯罪類型與再犯風險，並依此建立適當的處遇計畫。透過劉助理教授清楚的分析、情境討論與輔導技巧示例，與會榮譽觀護人均能更全面掌握性犯罪加害人的特性與處遇要領。
檢察長周士榆表示，隨著性侵害防治制度的持續推動，榮譽觀護人的角色與重要性也日益提升，不僅協助觀護人室進行輔導與關懷，更在社區管理與預防再犯上扮演關鍵力量。本次成長訓練能有效協助榮譽觀護人提升專業知能，增進其對性犯罪風險與犯罪成因的理解，強化司法保護網絡的整體效能。未來澎檢將持續辦理專業訓練，協助榮譽觀護人精進技能，攜手共同促進社區安全與社會和諧。
照片來源：澎湖地檢署
《更多CNEWS匯流新聞網報導》
【文章轉載請註明出處】
其他人也在看
TWICE高雄演唱會 場外違規攤販爆衝突
韓國團體TWICE22日在高雄開唱，人氣搶搶滾，吸引攤商兜售應援小物，卻傳出陳姓攤商不服取締，甩開員警至其跌倒成傷，陳男吃上妨害公務及傷害罪嫌2條官司。左營分局表示，世運主場館今（23）日仍有一場演出，將持續取締違規攤商。TWICE成立10年首度在台灣演出，粉絲前往朝聖，不少攤商也看好賺錢機會，前往自由時報 ・ 1 天前
酒後口角全武行! 男遭多人痛毆 嫌犯逃逸到居酒屋續攤
中部中心/王俞斐、黃信儒 台中報導台中街頭爆發全武行，一群男子相約飲酒，卻在酒後爆發口角衝突，一群人對著其中一人拳打腳踢，還有人拿出球棒痛毆，警方到場這群人已經鳥獸散，還跑到居酒屋續攤，涉案九人通通被警方帶回。酒後口角爆發全武行 男子遭多人痛毆倒地不起(圖/民眾提供)一群男子，街頭爆發口角衝突，其中一人，手持球棒，朝著穿外套的男子攻擊，其他人見狀，蜂擁而上，又踢又打，男子連滾帶爬，被打到無力反擊。但這群惡煞，不肯罷休，硬是把人給架起來，在馬路中，又是一陣拳打腳踢，打的男子，無處可逃，最後動手惡煞，一哄而散，留下被打的男子，呆坐在原地，久久無法起身，直到警方和救護車到場。這群人是朋友關係 飲酒後爆發口角糾紛衝突一發不可收拾(圖/民眾提供)糾紛地點，在台中西屯區福星北路上，警方獲報到場，這群惡煞，已經鳥獸散，跑到居酒屋續攤。動手打人，還講的一派輕鬆，原來這群人，是朋友關係，幾杯黃湯下肚後，爆發口角衝突，新仇加上舊恨，街頭全武行，一觸即發。動手男子和一旁助陣叫囂的總共九人 通通被警方帶回偵辦(圖/警方提供)動手男子和一旁助陣叫囂的，總共九人，通通被警方帶回偵辦，朋友相聚變成暴力衝突，不只友誼的小船翻覆，最重還得面臨五年有期徒刑。《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：酒後口角全武行！ 男遭多人痛毆 嫌犯逃逸到居酒屋續攤 更多民視新聞報導不滿鴨肉店客人擋出入口! 莽男持武士刀.鐵勾攻擊行車糾紛演變暴力衝突 兩人街頭火爆扭打李多慧衣服太貼「炸出花生麻糬」！辣舞16秒震撼百萬人民視影音 ・ 1 天前
無照駕駛拒檢逃逸 阿蓮警循線查獲依法究辦
【記者 宋祥霖／高雄 報導】湖內分局阿蓮分駐所22日晚間執行取締酒駕勤務，一輛自小客車於路檢點前迴轉規避攔查，台灣好報 ・ 1 天前
渣夫竟將嬰孩交小三帶 人妻怒求償200萬
新竹陳女發現丈夫張男在孩子出生後就態度轉變，甚至說要離婚，經找徵信社跟蹤，赫然發現丈夫在外面與小三共築愛巢，且更可怕的是小三居然幫忙帶孩子，陳女憤而提告向張男求償100萬元，新竹地院認為張男與小三公然牽手出雙入對，侵害配偶權無誤，判賠15萬元。自由時報 ・ 1 天前
金控法說本周開跑！ 市場聚焦議題一次看
國內壽險業將於2026年接軌IFRS 17與ICS新制，法人關注包括累計合約服務邊際（CSM）餘額、每年新增CSM目標、預估接軌後的CSM釋出（CSM release）成長率以及評估ICS過渡措施後的ICS比率水準等。法說會率先登場的富邦金今年獲利持續領先同業，10月稅後純益179.2億元、年增約97％...CTWANT ・ 1 天前
婚變？范斯夫人被拍到沒戴婚戒 民主黨諷：JD睡沙發了嗎
第二夫人烏莎·范斯(Usha Vance)19日與第一夫人梅蘭妮亞·川普一同訪問北卡州列朱恩營軍事基地(Camp Lej...世界日報World Journal ・ 1 天前
3合1專案台南歸仁警方「抓一波」 2週查獲6槍
台南歸仁警分局執行「3合1專案」，為了整頓治安，全力動員「抓一波」，2週之內查獲6支長短槍枝，並直搗黃龍，攻破1處改造兵工廠，阻斷犯罪源頭，在即將進入歲末之際，強力打擊不法，要讓民眾好過年。警政署全國同步展開「打詐、掃黑、肅槍」專案，歸仁分局循線部署、收網，大有斬獲，有的甚至往上溯源，擴大偵辦，不到自由時報 ・ 1 天前
超越「鄭捷」？嘉義男網路發文恐嚇「隨機殺人」判刑4月
嘉義縣何姓男子剛出獄不到半年，因與家人不睦，今年10月20日用手機在網路發文「我會！！大量吸毒！！去火車站～車廂內～隨機殺人！鄭捷 我會超越你」，民眾發現報案，警方將其逮捕，檢方聲請簡易判決處刑，嘉義地方法院日前依犯恐嚇公眾罪，判何男有期徒刑4月，得易科罰金。自由時報 ・ 1 天前
網評《親愛的X》6大上癮原因：惡女金裕貞PUA多男超帶感、劇情刺激無冷場！
金裕貞、金永大主演的懸疑愛情劇《親愛的X》終於開播了！該劇改編自同名人氣漫畫，故事圍繞擁有反社會人格的頂級女演員「白雅珍」的衰落與背後隱藏的雙重面孔，才剛開播就掀起追劇熱潮，成為2025年下半年最強的黑馬韓劇！究竟《親愛的X》有什麼魅力？快一起來看看吧！Beauty美人圈 ・ 1 天前
「台灣測速照相地圖」密度比監獄高！陳為民曬圖怒轟：國恥
陳為民於臉書粉絲專頁張貼一張台灣測速照相點位分布圖，批評道：「就奇了怪，跟疾病似的快速增加到比軍事基地和監獄密度都高的賺錢機器，竟然沒有一個民代發聲，朝沒有、野沒有、甚至想入政的都沒有，像鬼故事一樣，聽說，一個公職都沒有……」。他進一步指出，針對交通執法相...CTWANT ・ 2 小時前
黃國昌、盧秀燕站搭高鐵「沒搭商務艙」 律師：當民眾是猴子？
即時中心／温芸萱報導社群平台Threads近日瘋傳民眾黨主席黃國昌與台中市長盧秀燕在高鐵站著滑手機的畫面，引發網友討論。對此，律師林智群今（23）日在臉書痛批，若本業表現不佳，包括推違憲法案、亂刪預算、火力發電堅持不改天然氣、花3.6億元辦購物節、垃圾山問題擺爛、興建巨蛋等，卻省小錢（商務艙的錢）花大錢（亂花預算），還要大家感動，以為民眾是朝三暮四的猴子嗎？民視 ・ 16 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 1 天前
山本、佐佐木不選洋基是「這原因」！總管凱許曼直言：不是我們給不起錢
體育中心／綜合報導道奇「日籍三本柱」大谷、山本、佐佐木讓大聯盟吹起「日本球員」熱潮，加上今年有多位日本球星都透過入札制度挑戰大聯盟，也讓過去曾積極網羅日籍球員的洋基隊動向受關注，對此球隊總管凱許曼（Brian Cashman）除了表達對今井達也的高度興趣，同時也表示其實並不是不願意砸錢網羅山本由伸和佐佐木朗希，而是因為「跟錢無關」的另外原因。FTV Sports ・ 18 小時前
芳心暗許2／藍2026接棒縣市長說了算 新北白沒戲最多蘭竹配嘉義
CTWANT調查，國民黨籍不少縣市長2026年屆滿不能再連任，像直轄市新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕，還有新竹縣長楊文科、花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴、彰化縣長王惠美、嘉義市長黃敏惠，而正被停職的宜蘭縣長林姿妙也將因兩屆任滿無法再選。其中，新北市、宜蘭縣、彰化縣...CTWANT ・ 3 小時前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 1 天前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 3 天前
新北市長夢碎？最新民調曝「4人選互比慘墊底」 黃國昌尷尬回應了
即時中心／黃于庭、陳治甬報導民進黨持續布局2026地方選戰，新北市長拍板立委蘇巧慧上陣，國民黨則以台北副市長李四川、新北副市長劉和然呼聲較高，另民眾黨主席黃國昌先前也表態，有意爭取市長大位。不過據最新民調顯示，若「藍白合破局」成3黨對決之下，黃國昌與其他3人相比均墊底。對此，黃國昌今（22）日也做出最新回應。民視 ・ 1 天前
將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝
今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來斷崖式降溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
現金股利1.8元！「這檔」前三季穩賺124億 不排除加碼股票股利
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導受美股重挫拖累，台股本週（11/17～11/21）走勢震盪，終場加權指數週跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，失守2萬7千點...FTNN新聞網 ・ 1 天前