強化武裝力量 波蘭獲得歐盟509億美元投資

波蘭總理圖斯克(Donald Tusk)今天(26日)表示，波蘭將從歐盟的「歐洲安全行動」(Security Action For Europe, SAFE)中獲得440億歐元(約509.1億美元)的資金，用於加強其武裝力量。

「歐洲安全行動」 計畫向申請協助的歐盟成員國，提供最高達1,500億歐元的低利貸款，用於國防能力投資。

圖斯克表示，部分資金將用於「東部之盾」( Eastern Shield)國防計畫。華沙將採購無人機設備，保護歐盟東側與俄羅斯和白俄羅斯接壤的邊界。

廣告 廣告

圖斯克也表示，這筆資金也將用於太空計畫、國防領域的人工智慧研發、軍事、邊境和警察裝備等。

波蘭是鄰國烏克蘭的堅定支持者，該國國防開支在國民生產毛額(GDP)的占比高於其他北約成員國。(編輯 : 廖奕婷)