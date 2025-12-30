強化毒化災應變 環境部：3地成立環境事故專業技術小組

環境部今日舉辦「爭取時效環境部擴增環境事故應變據點記者會」，宣布於花蓮、南投、金門成立環境事故專業技術小組。(記者黃宜靜攝)

〔記者黃宜靜／台北報導〕東華大學理工學院一館D棟內的實驗室因去年0403地震引發火災，但因花蓮地區沒有處理能力導致延燒1天；環境部今宣布在花蓮成立環境事故專業技術小組，據點設置於東華大學內，另外，也考量到氣候影響、資源調度等因素影響，因此也在南投、金門新增據點，提升偏遠與離島地區的防災能量。同時，環境部也規劃成立行政法人國家化學安全應變中心，加強毒化災預防整備及應變平台。

環境部今天舉辦「爭取時效環境部擴增環境事故應變據點記者會」，環境部長彭啓明致詞時表示，毒化災救災需要專業性的配合，也應重視地域性的補強及人員的提升，目前環境事故中央應變體系設有2中心(環境事故專業諮詢中心、環境事故專業監控中心)、10據點，今日則再新增花蓮、南投、金門3據點，提升偏遠與離島地區的防災能量，強化中央與地方共同防災機制。

環境部化學署長蔡孟裕續指，2中心主要是提供事故通報、研析、諮詢、監控及災情研判等，若必要時，會指派該地據點的技術小組出勤，並提供現場指揮官應變方案建議、環境偵檢等。

為何要增加布點？蔡孟裕說明，鑑於0403地震後，花蓮道路坍塌中斷，導致東華大學發生大火時，技術小組無法支援，因此在東華大學內設置花蓮小組；金門地區因交通方式目前仍以飛機為主，如遭遇氣候不佳時，易導致飛機無法起降而停飛，因此在金門縣環保局設置據點；至於南投，則因環境部已在南投設置中區訓場與資材調度中心，考量當國內發生大型災害需有大量資材緊急支援時，需有人力即時運輸前往現場，因此設置在消防署訓練中心內。

蔡孟裕表示，由於化學災害應變具高度專業性，經驗傳承極具重要，因此環境部規劃將其轉型為行政法人國家化學安全應變中心，結合獨立預算與彈性人事，並擴充訓練量能、進行事業機構應變人員與專責人員的培訓等，吸引並留任專業人才，目前已報送行政院，希望明年下半年能正式成立。

