強化毒品鑑識 屏縣檢驗中心積極認證及建置

▲屏東縣檢驗中心是全縣唯一通過依托咪酯與尿液檢驗認證。（圖／屏東縣府提供）

[NOWnews今日新聞] 為因應新興毒品型態快速演變帶來的防治挑戰，屏東縣檢驗中心積極投入毒品鑑識檢驗與專業量能建置，為全縣唯一通過衛生福利部依托咪酯類毒品及尿液檢驗認證之機構。中心歷經多項高門檻審查程序，建構完整且具公信力的檢驗體系，透過強化科學鑑識基礎，全面提升本縣毒品防制與公共安全效能。

▲近年新興毒品快速氾濫，其中「彩虹菸」已逐漸取代過往常見的毒咖啡包，成為主要流通品項。（圖／屏東縣府提供）

檢驗中心主任張菊香指出，近年新興毒品快速氾濫，其中「彩虹菸」已逐漸取代過往常見的毒咖啡包，成為主要流通品項。該類產品多以鮮豔濾嘴與包裝吸引年輕族群，並以「可吐出彩色煙霧」作為行銷噱頭，實際煙霧效果與一般香菸無異，卻可能暗藏毒品成分，對青少年身心健康造成潛在威脅。另依托咪酯（俗稱喪屍煙彈）原為臨床使用之短效靜脈麻醉藥，現遭不當濫用，常以摻入電子煙油方式吸食，危害程度不容小覷。

張菊香進一步表示，毒品鑑識檢驗在司法正義與公共安全中扮演關鍵角色，透過實驗室精密分析，可進行毒品定性與定量檢測，並出具具證據效力的科學鑑定報告。針對毒品緩起訴個案，檢驗中心亦與臺灣屏東地方檢察署、醫療院所合作，提供依托咪酯類戒癮成效檢驗服務。未來將持續與警政及相關單位攜手，擴充檢驗服務項目，強化毒品防制網絡，共同守護縣民健康。

