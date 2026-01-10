強化民眾防火防災意識 台南舉行「119出任務」擴大宣導防火
「119消防節」即將來臨，台南市政府消防局為強化市民防火防災意識，今(10)日在台南市立體育場旁廣場舉辦「119出任務 守護台南GO」擴大防火宣導活動，市長黃偉哲也與波力救援小英雄登場，並分送小禮物給現場大小朋友，呼籲民眾一起化身消防小英雄，闖關學防火，攜手守護家園安全。
市長黃偉哲表示，冬季天氣乾燥，火災風險也隨之提高，過去多起火警證明，住宅用火災警報器(住警器)能在第一時間示警，爭取滅火或逃生時機。市府除推動新建住宅將住警器列為標準配備，也鼓勵老屋住戶主動加裝，針對弱勢家庭由市府消防局免費協助安裝，希望能在災害來臨時發揮保護生命功能。
此外，對於寯陽實業有限公司及成綸企業股份有限公司捐贈救護車、工豐企業股份有限公司捐贈救災設備，奇美實業攜手南市消防局簽署MOU深耕企業防災，黃偉哲也頒發感謝狀表達感謝。由於農曆春節假期將至，黃偉哲也頒發春節慰問品提前感謝消防弟兄姊妹堅守工作崗位守護市民安全。
今日活動設置多項互動闖關攤位，包括「消防瞄子射水」、「小小消防車出動」、「消防衣著裝體驗」、「消防大富翁」等，讓大小朋友在遊戲中學習正確防火、防災知識，完成闖關任務即可獲得精美宣導品，前300位民眾更加碼贈送100元園遊券。現場準備多款創意消防主題小禮物，包括螺絲消防車DIY組、消防車積木扭蛋以及紙製消防迴力車，以趣味結合教育的方式，深受小朋友喜愛，吸引許多家庭踴躍參與。
消防局指出，每年「119消防節」是推廣防火觀念的重要時刻，希望透過寓教於樂的方式，讓市民了解「火災預防勝於救災」的重要性，也讓孩子們親身體驗消防人員的辛勞與使命。活動同時配合宣導「住宅用火災警報器設置」、「用火用電及瓦斯使用安全」、「火場避難逃生」等防火觀念，讓防災意識深入社區、家庭。
此外，今日活動也攜手在地企業「南都汽車」共同辦理電動車安全宣導，隨著電動車日益普及，民眾對鋰電池安全及事故應變方式的關注持續提升，南都汽車特別於現場規劃TOYOTA純電跑旅bZ4X展示及安全宣導專區，向民眾說明電動車電池防護設計與安全特性，協助建立正確的電動車安全認知，強化新興交通工具的防災觀念。
消防局長楊宗林提醒，消防局辦理的各項宣導活動皆不收取任何費用，若活動需要提供個資，請務必提高警覺。如有社區、學校及機關團體想申請消防宣導，請於活動前1個月聯繫預約。
