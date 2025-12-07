強化民防韌性！ 里民避難「防空巡禮」 學急難救助技巧

台北市 / 綜合報導

我國持續強化整體社會防衛韌性，今天由「獨立村里長協會」策劃的防空避難活動，不只以實走、實看方式，帶大家了解防空避難處所在哪裡，更要學會急難救助技能。民防持續提升的同時，軍方系統也同樣精進，國防醫學大學衛勤訓練中心，研發新系統，讓前線士兵身上配戴「電子傷票」，讓救護人員一秒辨識傷患情況，而這也已經實際用於演訓當中。

警消人員說：「跪姿，然後雙手的手肘著地。」跪姿然後雙手的手肘著地，警報一響，里民四肢著地特別眼鏡耳朵都保護好，畢竟飛彈亮光聲響都致命，進去防空避難處，當然戰時避難動線也要先了解，全民國防持續深化至各村里，每個演練力求真實，濾水設備，像是怎麼把原本混濁泥水，透過濾水設備變得清澈，還要練習操作止血帶。

廣告 廣告

確實綁在傷口上方5到10公分處，並且清楚記錄使用時間避免延誤就醫，湖興里里民說：「地緣政治之外，還會有地震風災，很多這種不可預期的風險，所以我覺得，多學一點東西，對我們來講是好的。」湖興里里民說：「那個標籤我也是第一次看到，喔原來，那個標籤就是我們要躲的。」

民眾學著急難時自救，國軍救護也與時俱進，國防醫學大學衛訓中心教官劉岦昕說：「29員傷患，其中有14員是比較緊急的。」傷患們院內幾個要送來幾個一目了然，國防醫學大學衛訓中心，研發推出電子傷票系統，有別於以往都是用無線電回報傷況，第一線衛勤人員可以用手機APP，更精準回報傷患情況並彙整至系統內，讓院端進行調度。

另外傷患胸前也配掛像這樣的電子傷票，依照不同危急程度，LED燈標示紅黃綠三等級，讓救護人員能一看就懂立即處置，國防醫學大學衛訓中心教官劉岦昕說：「金鑰來掃描才能登陸，那資訊傳輸的部分，我們也有做相關加密規格的要求，來希望廠商可以保持傷患個人資訊，跟軍事資情的完全的隱蔽。」全國上下防衛一心，積極備戰才能避戰。

原始連結







更多華視新聞報導

工地.瓦斯行成防空避難點？工務局：將全面盤查檢討

防空演習北市7/17登場 百貨賣場循行動指引演練

城鎮韌性防空演習 連江縣模擬港務大樓遭敵攻擊

