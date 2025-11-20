強化氫能技術量能 金屬中心串聯產業與日企業交流

金屬工業研究發展中心在經濟部產業技術司指導下，近日於高雄經濟部傳統產業創新加值中心舉辦「氫能工業應用及國際技術交流研討會」，聚焦氫能在工業應用實務落地與串聯國內外能量，推動產業低碳轉型。（見圖）

金屬中心長期攜手國內多家業者推動氫能技術與產業鏈串聯，這次活動特別邀請日本企業WEL-CON公司社長鈴木裕先生來台分享「PCHE（Printed Circuit Heat Ex-changer）熱交換器設計、測試與擴散接合製作方法」；PCHE為加氫站與高壓氫能系統的關鍵設備之一，透過引入國際實務交流，可為我國氫能關鍵設備研發帶來具體啟發，厚植我國在設計、製造的能力。同時，會中亦展示金屬中心氫能團隊年度亮點，包括「混氫/純氫燃燒整合工業爐應用」、「高壓氫輸儲銲接與表面處理」、「高壓氫檢測與疲勞分析」等技術成果，協助產業鏈掌握低碳轉型契機。

金屬中心劉嘉茹董事長表示，經濟部產業技術司支持台灣氫能工業技術發展，透過法人、產業與國際資源串聯，可加速在地示範應用；此外，在升級處林恒育處長所帶領團隊共同努力下，已建立並深耕高壓輸儲、混氫/純氫燃燒整合工業爐應用與抗氫脆材料等核心量能，並與產學研以及供應鏈夥伴合作，逐步建構氫能工業應用完整版圖。

王俊傑副執行長補充，該計畫透過建立300bar高壓儲氫槽系統、0~100%氫燃燒器整合工業爐應用技術，強化國內氫能與減碳技術的在地化與自主能力，為後續產業化應用累積基礎。

該研討會亦延續中心與國際單位合作經驗，交流日本熱交換器擴散焊接技術，強化我國在地化應用與跨國接軌；展望未來，金屬中心將持續以技術整合與產業鏈合作為核心，強化高壓儲槽設計、抗氫脆銲接、耐氫滲透材料與純/混氫燃燒等關鍵量能，並結合業者與國際合作經驗，協助產業加速落地應用，攜手邁向二○五○淨零目標。