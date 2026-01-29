強化河岸防洪提升 汐止康誥坑溪固床工程完工

《圖說》康誥坑溪沿岸步道環境優美，歡迎市民前來散步休憩。〈水利局提供〉

【記者葉柏成／新北報導】新北市水利局為解決汐止區康誥坑溪下游因長年受水流沖刷影響，河床高程逐年下降，致使早期設置的蛇籠護岸底部曾出現掏空現象，針對文化橋至新台五路段辦理「固床工加固工程」，並已於去年12月底順利完工，有效降低沖刷風險，全面提升河道及護岸安全。

水利局長宋德仁指出，康誥坑溪為汐止地區重要的景觀溪流，平時水量穩定，但於雨季期間水勢湍急，若因沖刷河床持續下降，恐影響護岸結構與沿岸櫻花林生長。此次新建固床工工程完成後，重新強化河床基礎，並透過調整河道水位與水流方向，減緩水流對河床及護岸的直接沖刷，避免掏空情形再度發生。

《圖說》康誥坑溪固床工施工前，河道水流紊亂，易造成河床及護岸掏刷。〈水利局提供〉

他說，工程採用近自然工法施作，在兼顧防洪安全的同時，也重視河川生態與景觀營造。藉由穩定河床結構，維持河道基流量，營造深潭、淺灘及緩急流交錯的多樣水域環境，不僅有助於提升河川生態品質，也讓整體河道景觀更加自然協調，提供市民更安全、友善的親水空間。

宋德仁表示，隨著固床工新建工程圓滿完成，汐止一年一度的「康誥坑溪櫻花季」現正熱烈進行中。加固後的河道結構，搭配自然景觀與盛開的櫻花，形塑出安全又宜人的河岸廊道。新北市政府誠摯邀請市民朋友前來賞櫻散步，親身感受康誥坑溪整治後的自然美景與防洪成果，共同見證公共工程為地方帶來的正向改變。

《圖說》康誥坑溪新建固床工完工後，提升河道穩定性並確保兩岸護岸安全。〈水利局提供〉

文化里長余寶聰肯定工程成效，他指出工程趕在年底前完成，讓里民感到相當踏實。現階段河床已趨於穩定，水流不再直衝護岸底部，對地方防災安全與長期景觀維護均具有重要意義。

當地民眾劉先生表示，康誥坑溪為汐止重要的景觀熱點，每逢櫻花季吸引大量民眾前來賞花。過去河床掏空問題曾對護岸與櫻花林造成隱憂，此次工程如期完成，讓河道結構更加穩固，也讓居民與遊客能安心親近河川，實際感受到市府在治水與景觀維護上的努力。