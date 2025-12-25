強化治安！ 藍副主席贈謝龍介「手槍」吉祥物

剛獲國民黨提名，參選台南市長的謝龍介，發話當選後，要強化治安、掃除黑金。但今天（25），在台南出席軍系的造勢活動，國民黨副主席季麟連，卻帶來一把「黑色手槍」，還當場裝填彈匣、上膛，要送給謝龍介當「吉祥物」，一度讓謝龍介面露驚訝。

藍營軍系社團在台南辦造勢餐會，國民黨副主席季麟連當場上膛贈槍，謝龍介一度面露驚訝。（圖／TVBS）

國民黨立委謝龍介：「我們就是要強化治安 保護台南市。」剛被提名，代表藍營參選台南市長，國民黨立委謝龍介，一手拿著麥克風，一手高舉黑色手槍。

國民黨立委謝龍介：「授予小弟這把槍，我們就是要打擊黑金，官商勾結。」但在藍營軍系活動上，跟黨員博暖，謝龍介怎麼會手持一把槍，原來是副主席要送他的吉祥物啦。國民黨副主席季麟連：「謝龍介 當選，這個手槍，給我們謝龍介同志，讓他旗開得勝，火力全開，好不好？」

直接在台上裝彈匣、上膛，一方面也是諷刺台南88槍，國民黨副主席季麟連說，原本是想贈送1把長槍，但搭高鐵不方便，才改送手槍。國民黨副主席季麟連 vs. 立委謝龍介：「開槍 (好 我們給謝主委翻轉台南)。」起初謝龍介看到，表情似乎還有些不敢置信，這手也舉得小心翼翼，好險這只是假槍而已。

而在同一時間，綠營方面，要爭取提名的立委陳亭妃，也公布最新形象影片鄉親篇。民進黨立委陳亭妃：「走遍每一個角落，了解每一個鄉親的需要。」走進魚塭、產業現場，傾聽需求，要在初選期間爭取選民青睞，但他的初選對手林俊憲，卻頻頻指控，藍營居中操弄。

國民黨立委謝龍介：「並不是陳亭妃跟林俊憲的戰爭，台南市是賴總統的本命區保衛戰，我們已經正式地告知我們的黨公職人員，千萬不要介入民進黨的初選。」不介入兩強之爭，謝龍介好整以暇，高舉手槍，誓言翻轉綠營32年執政現狀。

