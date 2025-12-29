強化治山防災效能 林保南投分署導入科技監測並製作宣導影片提升防災觀念

林寶南投分署強化治山防災工程，並同步檢視既有工程成效。(林保署南投分署提供)

因應氣候變遷所帶來的極端氣候影響，颱風與豪雨引發之洪災風險日益升高，農業部林業及自然保育署南投分署持續推動治山防災工程，並同步檢視既有工程成效，透過科學調查與創新技術應用，全面提升國有林地防災韌性與治理效能。

林業保育署南投分署表示，本分署委託專業團隊就轄內國有林地，調查一0四 ~一一0 年間完工滿三年以上之治山防災工程設施效益。經團隊檢測結果顯示，約 86% 構造物狀態良好，能有效發揮防災減災功能，穩定坡地環境、防止土石流侵襲，並加速周邊生態與地貌之恢復，其餘構造物因一一二年度卡努颱風、一一三年度凱米颱風與一一四年度0728豪雨等極端降雨事件出現不同程度損壞，本分署已編列經費辦理後續修復作業，以確保整體防災效能。

在工程管理與監測方面，本分署積極導入創新科技，持續優化工程安全監測系統，並完成十三件工程之 UAV 無人機航拍、正射影像、數值地表模型（DSM）及三維模型建置工作，其影像成果可清楚呈現河道、坡面及工程構造物現況，有助於即時掌握地形變化與潛在風險，提升工程管理與治理決策之精準度。

此外，為深化社會大眾對治山防災及生態保育工作的認識，本分署亦完成宣導影片及重點工程影片製作，本次影片採用「行腳節目」形式，透過主持人與行政機關之互動，以輕鬆、淺顯易懂的方式，帶領觀眾深入了解崩塌地源頭治理、野溪整治規劃、土石流防治及林道維護等多面向工程治理內容，並呈現本分署因應氣候變遷挑戰及推動生態友善治理的具體作為。拍攝過程中，攝影團隊多次進入工程現場，於不同時間與氣候條件下取景，完整紀錄治理工程在生態修復、資源管理與環境保護方面的實際成效。

林業保育署南投分署李政賢分署長表示，為確保治理工程長期穩定發揮功能，分署採行「滾動式管理」策略，逐年檢討工程效益並適時調整治理方針，透過構造物定期巡檢與維護，結合新興科技進行動態監測與風險評估，逐步建立完整監測資料庫，系統性記錄各項工程功能發揮情形，不僅可提升整體治理效率，也能作為未來工程規劃與決策的重要依據。