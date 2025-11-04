強化消防專業知能 竹市消防局日本靜岡消防學校圓滿結訓





為強化消防專業訓練與大型災害應變能量，新竹市消防局自9月29日起派員前往日本「靜岡消防學校」參加為期四週的專業訓練，日前已圓滿結訓並順利返國。消防局表示，這是竹市首次參與靜岡消防學校的系統性課程，訓練內容兼具理論與實作，深化台日雙方在防災教育與實務訓練上的專業交流與合作，展現市府推動「國際消防連結」與「城市韌性治理」的決心與行動力。

消防局說明，此次赴日訓練課程內容包括「大規模災害應對要領」、「震災時對應救助」、「都市型搜索救助」、「火災性狀與燃燒實驗」、「車輛破壞救助」、「繩索應用」及「強制進入技術」等多項模組。課程採「簡報講解＋分站實作」的教學方式，強調理論與實務並重。訓練期間，學員分組進行搜索、破壞、搬運、撐頂及安全管制作業，充分展現團隊協調與臨場應變能力，並獲靜岡消防學校教官高度肯定。

消防局指出，特別感謝「靜岡消防學校」副校長宮田、高村長官及全體教官團隊的專業指導，並感謝通譯陳文慧小姐在訓練期間的協助，讓整體課程交流順利進行。同時，也表示對校長白鳥的由衷感謝。白鳥校長於曾於今(114)年6月20日赴台參與國際研討會時，當時曾與消防局進行親切交流，雙方就消防教育與防災經驗深入交換意見，進一步拉近了台日消防夥伴情誼。

消防局補充，此次赴日訓練成果豐碩，返國後將舉辦內部成果分享會，由參訓學員向全體同仁報告課程重點與學習心得，並將訓練經驗彙整納入教育訓練科年度教材研修及教官培訓內容中，持續強化消防人員的專業知能與訓練品質。



