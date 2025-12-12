強化消防量能 家登號召企業、獅會捐災情勘查車

家登精密工業股份有限公司等企業捐贈消防災勘車典禮大合照。（圖：新北市消防局提供）

家登精密工業股份有限公司、家崎科技股份有限公司、耐特科技材料股份有限公司、振躍精密滑軌股份有限公司、國際獅子會新北市三峽獅子會、國際獅子會新北市北大獅子會捐贈一輛價值約一百九十萬元的災情勘查車予新北市政府消防局第五救災救護大隊頂埔分隊，為土城產業園區及周邊居民的消防安全再添堅實戰力。

消防局表示，災情勘查車具備強大動力、高穩定操控性及完善安全科技，能在狹窄巷弄與大範圍廠區間敏捷穿梭。車內寬敞空間可作為行動研判平台，使指揮官與勘查官於途中即可蒐集資料、整合通訊、掌握地形與災況變化，縮短黃金救援時間。此車未來將投入火災研判、化災偵測、重大事故前置部署及急難救助等勤務，成為保護第一線消防人員的重要後盾，也為周邊數萬名上班族與居民建構更完整的安全網。

家登精密工業股份有限公司董事長邱銘乾深知消防工作的艱鉅，消防人員不分晝夜、風雨履險而行，是守護城市最前線的英雄；因此號召家崎科技股份有限公司、耐特科技材料股份有限公司、振躍精密滑軌股份有限公司等新北在地企業，以及國際獅子會新北市三峽獅子會、國際獅子會新北市北大獅子會等國際公益服務組織，捐贈災情勘查車，讓前線人員擁有更安全、更有效率的執勤工具，也期盼能以企業力量回饋地方，為土城產業園區及市民打造更安心的生活環境。

消防局副局長蔡武忠說明，此次捐贈不僅強化第一線掌握災情的能力，更象徵民間與政府攜手守護城市安全的決心。誠摯感謝家登精密工業股份有限公司的善舉，盼能拋磚引玉，帶動更多企業與社團投入防救災行列，共同打造更安全、更溫暖、更值得信任的新北市，使市民真正感受到「安心、安全、安居」的城市願景。