強化港區合作推動重大建設 臺中港航港產業交流茶會

強化港區合作推動重大建設，臺灣港務公司舉辦臺中港航港產業交流茶會。（圖：台灣港務公司提供）

新年開始，臺灣港務公司舉辦「臺中港航港產業交流茶會」，邀請臺中港區報關、船代、裝卸、石化等公協會代表，及貨櫃、能源、風電、散雜貨及觀光遊憩相關業者齊聚，港務公司董事長周永暉表示，即便近年面臨全球貿易情勢多變、航運市場波動，感謝合作夥伴們，仍奮力打拼，展現韌性與專業。

港務公司董事長周永暉說，臺中港之所以能成為中臺灣重要的航運樞紐、能源發展基地及多元產業聚落核心，關鍵在於各領域夥伴堅守崗位、通力合作。正因為第一線作業順暢無虞，使港口得以全年無休地穩定運轉且成長。即便近年面臨全球貿易情勢多變、航運市場波動，各界仍奮力打拼，展現韌性與專業。

廣告 廣告

活動中，港務公司同步進行臺中港願景簡報，為臺中港擘劃未來藍圖。近年因應國家能源政策，臺中港陸續完成2號、5A、5B、36號、107號等5座重件碼頭建設，37、38號碼頭即將完工；未來將持續推動外港區擴建計畫、填方區新建工程計畫及其基礎設施工程，並新建外港區S9、S10碼頭，以滿足相關產業需求，同步配合中油公司台中廠四期擴建計畫及台電公司LNG接收站、燃氣機組等重大工程進行。此外，港務公司表示，港區仍有觀光遊憩商業區共計92公頃，及港埠服務專業區(II)共計23.8公頃，可供相關產業進駐，歡迎業者洽談。

周永暉指出，臺中港開港迄今邁入50年，已發展為兼具貨櫃、散雜貨、能源、工業及旅運的多功能港口，並積極拓展觀光量能。三井OUTLET帶動商業風貌、震大金鬱金香酒店滿足風電與觀光住宿需求，未來亞果遊艇碼頭加入後，水岸特色將更加鮮明，郵輪部分，也持續改善旅運設施，並與臺中市政府合作洽商業者。展望未來，捷運藍線將延伸至臺中港，港務公司已著手規劃新建港務大樓，期盼引進指標企業，共同打造海線新地標。

交流茶會現場嘉賓雲集、氣氛溫馨熱絡。港務公司表示，希望透過年度交流活動，在例行業務合作之外，凝聚港區共識、深化夥伴關係，共同攜手為臺中港打造堅實基礎，並迎接開港50周年。（寇世菁報導）