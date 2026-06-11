強化港都治安！高雄市警局舉辦「115年靖勇專案」重大人為危安實警演練

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為因應大眾運輸系統及人潮聚集處所可能發生之重大人為危安事件，高雄市政府警察局於今（11日）上午10點，假前鎮區「SKM Park Outlets 高雄草衙」及高雄捷運草衙站舉辦「115年靖勇專案」實警演練。本次演練由市警局副局長蔡文峰主持，內政部警政署警政委員張樹德率督考小組親臨指導，展現「報案快、到場快、處置快」的城市防衛韌性。

本次演練由前鎮分局負責執行，以「有想定、無腳本」的貼近真實情境方式進行檢測 。狀況想定模擬本市前鎮區 SKM Park Outlets 高雄草衙舉辦「2026 高雄國際珠寶展」期間，遭3名具軍事背景之歹徒策劃精準持械搶劫，當場開槍擊傷見義勇為民眾並挾持作人質、甚至遺留具高度殺傷力的爆裂物 。

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高雄市政府警察局提供

前鎮分局執行無腳本反恐演練，模擬草衙珠寶展遭軍事歹徒持械搶劫。（高雄市政府警察局提供）





為展現科技建警與跨單位聯防效能，警方接獲報案後立即執行三大階段應變構想：

百貨商場安管中心啟動告警並通報110。前鎮分局快打警力迅速趕抵，並同步啟動區域聯防，由小港分局、捷運警察隊及內政部警政署航空警察局高雄分局封鎖交通要道，防止歹徒往國際機場或捷運站體逃竄。

現場開設前進指揮所實施層級化調度。利用無人機空中監偵鎖定歹徒，於外圍成功攔截接應車輛。針對人質危機，內政部警政署保安警察第一總隊維安特勤大隊、本局特勤中隊及談判組無縫對接，以強勢戰術攻堅，平安營救人質。

消防局與衛生局立即啟動大傷救護機制進行檢傷後送；內政部警政署刑事警察局防爆小組則運用機器手臂將爆裂物放入防爆筒後，再放置適當且安全處所進行擊解，最後由刑事鑑識中心進行現場採證。

高雄反恐演習獲肯定 警民聯手築起安全防線

演練結束後，內政部警政署警政委員張樹德於行動後檢討會中，對本次演練在跨機關橫向通報、快速組合警力派遣及輿情假訊息澄清等應變效能給予高度肯定。蔡副局長文峰亦特別致贈感謝狀給SKM Park Outlets及高雄捷運公司等協演單位，感謝民間企業共同為社會治安盡心盡力。高雄市政府警察局強調，未來將持續精進快速組合警力與科技圍捕戰術，深化與民間大型商場之合作，全面築起高鐵、捷運、商場等公共場所的安全防線，共同守護民眾生命財產安全。

高雄市政府警察局新聞資料

前鎮分局執行無腳本反恐演練，模擬草衙珠寶展遭軍事歹徒持械搶劫。（高雄市政府警察局提供）

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