強化源頭治理 新北加強空地管理阻斷河川廢棄物





為提升城市環境品質與市民生活安全，新北市環保局長期以「源頭治理」為核心，從陸域環境管理延伸至河川水環境保護，系統性盤點可能衍生污染風險的環境死角，其中，長期閒置的空地，正是河川廢棄物流入前的重要源頭之一。

環保局指出，空地若缺乏管理，易堆置雜物、孳生病媒，逢雨沖刷後就可能將垃圾帶入排水系統與河川，影響水環境品質。環保局長期透過第一線稽查人員主動巡查，結合水環境巡守隊的在地回報，針對空地、空屋及河岸周邊環境進行盤點、列管與限期改善。統計114年共稽查2,892件案件，其中889件要求改善環境髒亂，已有777件於期限內完成改善，改善率逾8成；另112件逾期未改善者，依法告發處分。

環保局表示，空地管理是民眾容易忽略、卻依法應負起責任的一環，實際上稽查人員常發現一塊土地可能多達數十名所有人共同持有，其中超過八成多為繼承取得，不少人甚至不清楚土地實際位置，導致長期無人管理，逐漸成為環境與水域污染的潛在風險點。

舉近期案例來說，114年12月中旬比對荒野保護協會提供的川廢調查資料時，發現其中一處位於大漢溪沿岸的調查點，實際為鄰近空地堆置廢棄物，若未即時處理，恐隨雨水流入河川，演變為河川污染問題。為阻斷污染路徑，環保局隨即邀集土地所有人辦理會勘並要求限期改善，已於今年1月初完成第一階段清理作業，另針對空地與河岸間的陡坡區域，因地勢危險、清理難度高，已列為第二階段改善作業，仍將持續督促土地所有人於期限內完成改善，避免污染影響到河川。

環保局表示，淡水河流域水質近年顯著改善，除政府單位持續投入外，亦有一群默默守護水環境的「水環境巡守隊」扮演關鍵角色。目前新北市共有30隊、836名隊員，透過日常河川巡檢、淨溪淨灘、污染即時通報及水質檢測，成為環保稽查量能的重要延伸。這些在地行走的眼睛，也協助辦理淡水河流域河川廢棄物調查工作，當發現環境髒亂情形，藉由即時通報管道，同步通知相關地主或權責單位清理改善，並由巡守隊持續追蹤，以確保環境改善成效。

依據歷年川廢調查結果分析，河川廢棄物仍以一次性塑膠製品為大宗，顯示單靠末端清理不足以根本解決問題。因此，新北市近幾年持續推動源頭減量與加強環境教育，鼓勵民眾減塑、自備環保杯與餐具，並推動不塑市集及商圈等場域，從生活端減少垃圾產生；同時針對河川熱區加強管理，並與民間團體跨域合作。依據2025年川廢調查結果，淡水河流域河川廢棄物數量已較2023年減少近50%，顯示從陸域管理到水域守護、公私協力的整體策略已逐步展現成果。

環保局呼籲，不論是空地或是河川，都是市民生活環境的一部分，提醒市民朋友應主動了解名下土地位置，透過架設圍籬、定期整理，或改造成小花園等方式，避免空地成為環境髒亂與病媒孳生的溫床；也歡迎加入水環境巡守隊，一同守護河川潔淨。透過公私協力，讓城市空間從「閒置」轉為「可管理、可改善」，共同打造更安全、宜居的新北市。

