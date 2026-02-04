強化火災搶救整備！北市消防局南港LaLaport演練 護民眾安心過年

北市消防局4日於南港LaLaport進行火災搶救整備。（圖／翻攝畫面）

農曆春節將至，各大百貨商場將迎來密集的採購與走春人潮。為確保公共安全並防患於未然，臺北市政府消防局於4日於「Mitsui Shopping Park LaLaport 南港」辦理「春節期間加強火災搶救整備」實兵演練。本次演習採取「無腳本」模式，考驗場所自衛消防編組與消防隊的即時應變整合能力。

消防局強調，大型公共場所的公共安全不能僅依賴消防隊，場所內「自衛消防編組」的即時應變才是關鍵。LaLaport 南港作為南港區重要地標，本次演練過程中特別針對自衛消防編組功能及動線疏散引導，確保在突發狀況發生時，能迅速疏導購物人潮。

消防局也呼籲，各營業場所業者應積極落實自主防火管理，定期維護消防設施，確保防火門等逃生避難空間不堆放雜物。同時，消防局也建議民眾，春節期間進出百貨商場、餐廳或影城等公共場所時，應養成進入場所時，先行觀察逃生動線、確認避難出口位置的習慣。臺北市消防局將持續精進救災戰力，透過不間斷的整備與演練，做市民最堅實的後盾，公私協力共創一個祥和、平安的年節假期。

