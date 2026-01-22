強化災害危安應變 鐵警全力配合北車無差別攻擊演習

1769073228193

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】鐵路警察局於1月22日下午2時至3時配合臺北市政府與交通部、臺鐵公司、高鐵公司、臺北市政府警察局及臺北市消防局舉辦北車特定區高強度無差別攻擊危安實兵演練，並讓民眾熟悉細胞簡訊接收、達到重大災害事件發生時即時避難效果，全力維護鐵運行旅安全。

臺北火車站地下街、北捷12月19日發生隨機襲擊案後，鐵路警察局持續強化臺高鐵站車維安，今天下午2時配合臺北車站進行「無差別攻擊演習」演示應處作為，此次演習以無差別攻擊事件樣態為基礎想定，並設定特定區內各場域發生危安事件為想定背景，以實地、實景、有想定、無腳本等演練方式，運用既有設施、設備及人員，進行災害及事件中各體系間的聯合運作，整合轄內公、民營等各單位資源，發揮各機關及團體間聯繫功能，以減輕危害，確保特定區正常運作及民眾安全。

臺北車站特定區為四鐵共構車站，全國最重要陸上交通樞紐，每天出入民眾多達60萬至80萬人次，具有佔地廣大、地下空間複雜、管理單位多元等特性，成立聯合防災中心的共構車站，本次演習規模盛大，範圍涵蓋特定區內著名的「9大事業體」，包括4鐵、4個地下街及微風商場，鐵路警察局結合臺北市政府、交通部鐵道局、臺北市政府警察局等中央及公、民營單位共同投入資源，透過跨機關的聯繫功能整合，驗證發生突發事件時，迅速達成聯合指揮與資源調度，以減輕危害並確保特定區正常運作。

本次演練選定臺北車站南下月臺，4名歹徒丟擲煙霧彈並持刀械砍殺旅客危安事故，2名鐵警到場發現歹徒持刀砍傷旅客，立即喝止歹徒將刀放下，仍不聽從，便以拋射式電擊器控制1名歹徒行動，壓制後上銬搜身，並帶回分駐所偵辦；本局臺北所所長率7名支援警力前往追捕逃逸歹徒3名，於北車地下三層臺鐵、高鐵及北捷共構區域與臺北市政府警察局警力緝獲2名犯嫌。

本次演練除檢視既有應變流程外，特別強化危安狀況處置效率，並透過行控中心監視系統回播及通報，提供現場人員即時掌握歹徒位置並採取應對措施，另檢視本局與北市警、捷運警察、消防單位臺北車站防災群組通報流程，並建立鐵道營運機構災害防救平臺，確保資訊傳遞完整與即時。臺北車站演練啟動強化措施，由行控中心指派專人監看重點車站監視器，即時掌握狀況；當發生多區域火災警報或複合式異常狀況，即視同危安事件，立即啟動危安SOP，即時應變處置。此外，加強落實警消單位、軌道運輸同業、聯合防災中心或共構聯開單位橫向聯繫，確保重大突發事件時能迅速應對。

鐵路警察局持續精進安全防護與應變機制，維護鐵運安全，同時也提醒民眾，臺、高鐵各站人潮眾多，隨時提高警覺，發現異常狀況時立即通報並請保持冷靜，聽從工作人員指示儘速離開現場。