強化災害搜救量能 台中消防搜救犬隊赴德國聯邦救難犬協會交流訓練

台中市政府消防局搜救犬隊於今年11月14日至25日應德國聯邦救難犬協會副主席Ulrike Gehner邀請，由小隊長郭俊儀率領隊員陳伊媛、張憲騰，前往德國欣克塞（Hünxe）及莫斯巴赫（Mosbach）訓練中心，完成為期近兩週的密集實作訓練與技術交流，引進歐洲先進搜救犬訓練理念與實務經驗，進一步強化台中市在重大災害搜救任務中的專業能量。

(見圖)實際操作教官的犬隻進行搜索訓練。



消防局表示，德國BRH與台灣的情誼可追溯至民國88年921大地震期間，當年BRH即派遣搜救犬與專業人員跨海來台投入震災救援行動，協助在瓦礫堆中搜尋受困民眾，成為台灣早期引進國際搜救犬專業體系的重要關鍵夥伴。

消防局自106年與BRH簽署長期合作備忘錄以來，持續推動國際搜救技術交流，派遣領犬員定期赴德受訓，確保訓練體系與國際標準同步。

消防局說明，此次訓練內容聚焦於「路徑追蹤（Mantrailing）」與「瓦礫搜索（Rubble Search）」兩大核心能力，並結合高干擾氣味追蹤、長距離路徑判讀、複雜瓦礫堆搜索、夜間搜尋及團隊協作測驗等實作課程。透過BRH資深教官即時指導與情境式評估，協助領犬員在高度壓力與複合環境中精進判斷能力，全面提升搜救犬在實戰任務中的穩定度與效率。

目前消防局搜救犬隊編制領犬員6人、搜救犬8隻，包含路徑搜救犬3隻、瓦礫搜救犬4隻及具雙功能任務犬1隻，長期支援國內重大災害救援任務；台中市特種搜救隊也於今年10月通過重型搜救隊認證，整體災害應變與搜救量能持續提升。