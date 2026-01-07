強化版僱安措施 最高補助1萬6300元

勞發署北分署協助適用「僱用安定措施」廠商及員工申請薪資差額補助。（勞發署北分署提供）

記者鄭鈞云∕基隆報導

為協助企業因應國際情勢變動，穩定就業市場，勞動部推動強化版「僱用安定措施」，擴大適用九大行業、提高薪資差額補助額度，並可與「勞工再充電計畫」合併請領，每人每月最高補助一萬六千三百元。勞動力發展署北分署配合政策推動，與地方政府勞工主管機關合作，企業完成減班休息通報後主動安排專人輔導申辦，並設立諮詢專線即時回應申請疑問。

強化版「僱用安定措施」適用行業包括食品及飼品製造業、紡織業、橡膠製品製造業、塑膠製品製造業、金屬製品製造業、機械設備製造業、汽車及其零件製造業、其他運輸工具及其零件製造業及電力設備及配備製造業等九大行業，辦理期間至三十一日。期間內如雇主與勞工協商實施減班休息達三十天以上並向主管機關通報，可於實施滿三十天次日起九十天內申請薪資差額補貼。

補助標準以勞工減班休息前一至三個月平均月投保薪資，與減班休息後協議薪資差額的七成計算，每人每月最高可領一萬一千五百元，補助最長六個月。為鼓勵勞工精進職能，「僱用安定措施」薪資補貼可與「因應美國對等關稅政策支持減班休息勞工再充電計畫」訓練津貼合併請領，每人每月最高補助一萬六千三百元，協助勞工穩定生計。