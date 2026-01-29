強化版僱用安定措施 延長至7/31

為協助因產業景氣波動而實施減班休息的勞工穩定就業，勞動部於114年8月13日公告實施強化版「僱用安定措施」，並考量部分產業仍面臨經營壓力，進一步公告自115年2月1日起延長辦理期間至115年7月31日。勞動力發展署北分署透過「通報預告」、「專人輔導」及「速審速撥」三大服務，協助轄區企業與勞工在減班期間穩定收入、安心就業。

北分署說明，強化版「僱用安定措施」係針對因國際經貿情勢變動，經勞雇雙方協議實施減班休息之企業勞工所設計，目的在於減輕減班休息期間薪資落差對勞工生活造成的影響，並協助企業穩定留才。本措施適用於「食品及飼品製造業」、「紡織業」、「橡膠製品製造業」、「塑膠製品製造業」、「金屬製品製造業」、「電力設備及配備製造業」、「機械設備製造業」、「汽車及其零件製造業」，以及「其他運輸工具及其零件製造業」等9大行業別之受僱勞工。於延長公告期間內，若雇主與勞工協商實施減班休息達30日以上，並向地方勞工主管機關完成列冊通報，勞工即可於實施滿30日之次日起90日內，向分署申請減班休息期間之薪資差額補貼。

廣告 廣告

薪資差額補貼標準依受僱勞工減班休息前1至3個月平均月投保薪資，與減班休息後實際協議薪資之差額的70%計算，每人每月最高可領新臺幣11500元，最長可領6個月。此外，為鼓勵勞工在減班休息期間持續精進職能，勞工如於減班期間參加「減班休息勞工再充電計畫」相關職業訓練，亦可合併請領訓練津貼，每月最高可領新臺幣16300元，在穩定收入的同時提升專業技能。

為使措施即時發揮效益，北分署主動提供「通報預告」與「專人輔導」服務，協助企業與勞工釐清申請資格與作業流程，並結合「速審速撥」機制，加速案件審查與補貼撥付，縮短勞工等待時間。以新北市某汽車零件製造廠為例，員工林先生因景氣影響訂單減少，每月減少上班4日，經北分署即時輔導協助申請後，已順利領取薪資差額補貼，讓他在減班期間仍能維持基本收入，安心度過景氣調整期。

北分署提醒，有意了解企業是否符合補助資格，或申請方式及所需文件者，可至「台灣就業通」網站（https://gov.tw/3ih）查詢，或撥打北分署諮詢專線02-8995-6399分機1411，亦可洽免付費專線0800-777-888，將由專人提供協助。