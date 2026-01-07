強化版「僱用安定措施」 勞動部與再充電訓練合併最高補助16,300元





為協助企業因應國際情勢變動穩定就業市場，勞動部推動強化版「僱用安定措施」，擴大適用9大行業、提高薪資差額補助額度，並可與「勞工再充電計畫」合併請領，每人每月最高補助16,300元。勞動力發展署北分署積極配合政策推動，與地方政府勞工主管機關緊密合作，企業完成減班休息通報後，即主動安排專人輔導申辦，並設立諮詢專線，即時回應申請疑問。受理申請後加速審核撥款，協助企業穩定僱用、勞工安心就業。

小吳50歲於新北市樹林區一家機械五金零件加工廠擔任技工逾20年，近期因美國關稅政策影響接單情形，公司實施減班休息，每週減少1天工作，月薪減少約5,000元。小吳在北分署協助下，順利申請「僱用安定措施」薪資差額補貼，並參加「勞工再充電計畫」，除可補貼減班休息期間的薪資外，同時善用減班時間進修技能，為未來職涯累積能量。

強化版「僱用安定措施」適用行業包括「食品及飼品製造業」、「紡織業」、「橡膠製品製造業」、「塑膠製品製造業」、「金屬製品製造業」、「機械設備製造業」、「汽車及其零件製造業」、「其他運輸工具及其零件製造業」及「電力設備及配備製造業」等9大行業。辦理期間至115年1月31日止，期間內如雇主與勞工協商實施減班休息達30日以上，並完成向地方勞工主管機關通報，即可於實施滿30日次日起90日內，向北分署申請薪資差額補貼。

補助標準以勞工減班休息前1至3個月平均月投保薪資，與減班休息後協議薪資差額的70%計算，每人每月最高可領11,500元，補助最長6個月。此外，為鼓勵勞工精進職能，「僱用安定措施」薪資補貼可與「因應美國對等關稅政策支持減班休息勞工再充電計畫」訓練津貼合併請領，每人每月最高補助16,300元，協助勞工穩定生計，陪伴企業與勞工共順利度過調整期。

勞動力發展署北分署表示，如欲了解補助資格、申請方式及應備文件，可至「台灣就業通」網站（https://gov.tw/3ih）查詢，或撥打北分署諮詢專線（02）8995-6399分機1411，亦可洽免付費客服專線0800-777-888，由專人提供協助。





