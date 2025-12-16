強化白宮溝通管道 英特爾延攬川普經濟顧問柯威爾

（中央社舊金山15日綜合外電報導）英特爾今天宣布，任命美國總統川普（Donald Trump）的經濟顧問柯威爾（Robin Colwell）擔任政府事務部門主管，這項人事案距離美國政府取得英特爾10%的股份僅數月。

路透社報導，英特爾表示，現任美國總統副助理暨白宮國家經濟會議（National Economic Council）副主席柯威爾將出任其政府事務辦公室主管。此一職位自安德魯斯（Bruce Andrews）於去年11月美國大選後離職即懸缺至今，安德魯斯曾在美國前總統歐巴馬（Barack Obama）執政時期任職美國商務部。

廣告 廣告

英特爾今天也宣布，任命詹姆士‧周（James Chew，譯音）為「英特爾政府科技」（Intel Government Technologies）部門副總裁，這個單位負責英特爾與美國政府間的業務。今年稍早，這個部門的前主管、英特爾老將喬治（Christopher George）離職。

詹姆士‧周原本任職於益華電腦（Cadence Design Systems），而英特爾現任執行長陳立武正是益華電腦前執行長。

此外，英特爾宣布聘用威克瑟（Annie Shea Weckesser）為行銷公關長。威克瑟曾長期在思科系統公司（Cisco Systems）工作，最近則任職於晶片新創公司SambaNova System。陳立武在其廣泛的創投持股中也投資這家公司。

陳立武的幕僚長拉納德（Pushkar Ranade）則被任命為英特爾代理技術長，原技術長卡蒂（Sachin Katti）已於11月離職，轉往聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI任職。（譯者：高照芬/核稿：張正芊）1141216