強化社區自主防災能量 南市引進新型充氣防洪利器





面對極端氣候帶來的短延時強降雨挑戰，市府積極推廣新式防汛利器，水利局特於安平水資源環教中心舉行「新型防水擋板、氣墊展示及實地演練」，藉由第一線區公所同仁實際操作提升熟練度，期盼透過防災器材的導入，能比傳統砂包更快速、有效地阻絕積淹水，全力守護市民生命財產安全。

水利局表示，面對瞬間強降雨，爭取防汛時效至關重要。傳統砂包搬運費時，且需要較多人力調度，相對消耗防災量能。黃偉哲市長為強化防汛整備效能，特別引進輕量化且組裝迅速的新型防水擋板，其運用「L型書架」原理，利用水壓力讓擋板穩固站立，不僅重量僅為砂包的十分之一，組裝速度更比堆疊砂包快上十倍。不只如此，市府參考常見橡皮壩原理，持續添購新式防汛器材充氣式防洪牆，每座提供防洪高度1公尺，長度10公尺，對於突發性豪雨或天文大潮，能發揮「超前部署、即時阻水」的關鍵作用，有效將災害損失降至最低。

水利局指出，目前市府獲經濟部水利署補助採購新型防水擋板逾4,100片，並就近配置於各區公所及自主防災社區，市民朋友若有臨時需求，可洽詢區公所評估借用。

