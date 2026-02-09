強化社區防衛韌性 瑞芳警召開節前安全座談凝聚地方防護力

瑞芳分局舉辦守護安全講座。（記者徐煜勝翻攝）

【警政時報 徐煜勝/新北報導】年節將近，為提升地方整體安全與應變能力，新北市政府警察局瑞芳分局今（9）日下午在分局5樓禮堂舉辦「守護新北安全暨加強重要節日安全維護工作座談會」，邀集區公所、民意代表、里長、學校、金融機構、民力團體及市民代表共同參與，透過面對面交流凝聚治安共識，現場互動踴躍。

瑞芳分局表示，本次座談除持續推動治安與交通安全宣導外，亦特別納入「災害應變」與「防衛韌性」觀念，期望從社區基層建立全民安全網絡。會中介紹國防部出版的《臺灣全民安全小橘書》，並搭配警察局製作的隨身摺頁，內容涵蓋公共場所安全、反詐騙與交通安全等重點，提供民眾作為日常防災與自我保護的實用指引，強化突發事件發生時的即時應對能力。

警方指出，115年重要節日安全維護工作將自2月9日22時起至2月23日24時止實施，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為主軸，全面加強治安維護、交通疏導與便民服務。民眾如於春節期間外出返鄉或旅遊，可向轄區派出所申請住家安全維護；若有提領大額現金需求，也可申請警力護鈔服務，確保人身與財產安全。

瑞芳分局強調，維護社會安全不僅是警察責任，更需要社區力量共同參與。透過此次座談，促進里長、商家與居民之間的合作與互信，將安全觀念融入日常生活，從預防、應變到復原全面強化地方防護力。未來警方也將持續以務實行動深耕社區，攜手民眾打造更安心、具韌性的生活環境。

