強化社安網2.0 地方怨缺人缺錢

行政院會18日討論強化社會安全網2.0，桃園市副市長蘇俊賓指出，地方政府社會及衛福人力編制長期不足，仰賴中央計畫型補助支持，但明年許多專案經費跟用人員額遭中央刪除或減列，嚴重衝擊社安網。台北市副市長林奕華也認為計畫成功關鍵在人，建議研擬六都繁重加給。

蘇俊賓指出，地方政府長期面臨預算員額不足，或薪資待遇結構不匹配，導致人補不齊、人留不住或缺乏專業的困境，故要向中央爭取各項補助計畫增聘人力，但近期因《財劃法》及中央與地方事權爭議，市府各單位陸續接獲部會通知，明年度將縮減補助經費或用人費用。

廣告 廣告

桃園今年雖有2334人獲中央計畫補助，但包含原住民文健站、6歲以下弱勢兒童關懷、長照整備服務、藥癮及自殺防治等社安網用人費用遭中央刪除或未定，無疑雪上加霜，無助於政策推展。

蘇俊賓感嘆，再不到2周就跨年，許多跟社安網高度相關的用人計畫都未核定，地方政府苦不堪言，直言中央一手抽掉地方社安網人力，另一手又提新的社安網2.0，要求配合擴大服務族群，形同「一手破網、一手補網」，根本緣木求魚，呼籲中央落實行之有年的計畫型人力補助，確保社安網各項機制運作。

林奕華表示，建請衛福部研擬六都繁重加給，或同意地方政府在薪資上更有彈性。此外根據現行規定，地方政府設置心衛中心需有相當空間，希望中央能盤點並媒合可運用國有或公有閒置空間，並建立地方政府與中央跨部會協調機制。

台中市副市長黃國榮表示，中央計畫型補助有包括專案聘雇人力經費，希望中央要維持既有補助比例，若中央因財政考量，至少要有部分補助，不能完全沒有，以保障聘雇人員的工作權益。

閣揆卓榮泰回應，明年度計畫型補助希望各縣市政府共體時艱，若政院版《財劃法》通過，後年就有機會調整回目前補助規模。