強化社會安全網計畫2.0 提升支持韌性落實常態服務

記者郭曉蓓／專題報導

為確保社會每個需要幫助的人都能及時獲得適切的服務，政府今年起將推動「強化社會安全網計畫 2.0」，預計 5 年預計投入819.6億元，在既有基礎上全面升級，除了充實專業人力外，並增加投入獨居老人、近貧人口、新手父母及數位數位性影像受暴者各項支持與服務，提升家庭與社區支持與韌性，將社會安全網轉型為常態性的跨網絡服務體系。

政府從107年起已接續推動兩期的「強化社會安全網計畫」，7年多來已初具成效，但在服務對象範疇、跨網絡合作、專業人力穩定度及資訊整合等方面，仍存在挑戰，尤其家庭型態趨向多元化發展，如單親家庭、隔代教養家庭、重組家庭、跨國婚姻家庭等，現今脆弱家庭與多重問題個案類型多元，加以社會結構轉變、精神衛生與保護服務需求增加，以及數位化與科技應用趨勢，因此規劃強化「強化社會安全網計畫 2.0」。

衛福部指出，「強化社會安全網計畫 2.0」今年起至119年，預計5 年投入819.6億元，是第二期計畫1.7倍。計畫核心價值是「以家庭為中心，以社區為基礎」，透過擴大社會投資，對社區及家庭提升支持與韌性，以落實社會安全網常態化。計畫亮點包括擴大服務對象、擴展服務據點、提升服務效能、促進人才久任等。

衛福部指出，社安網2.0共有6大服務精進策略，包括拓展初級預防範圍與資源，擴大服務對象至獨居長者、新手父母、近貧人口及遭受數位性影像暴力者，透過關懷訪視、育兒指導、實物給付、被害人多元服務等方式，讓處於不利處境之國民都能獲得「及時、適切」的支持，渡過難關。其次，優化通報機制與保護服務，建構數位性別暴力防治安全網。第三是布建心衛，擴大心理衛生服務工作，強化初級預防、早期介入與處遇服務，至119年將布建各項服務據點共710處，提升服務資源可近性。

衛福部表示，第四是落實各級社會安全網常態化，將深化各級政府就社福、民政、醫療、心衛、原民、就業、司法、少輔、教育等網絡單位合作常態化，並促進與民間團體的合作關係穩定發展。第五是促進專業人才久任，預計至119年充實地方社工與多元專業人力達9,125人。第六是科技導入提升服務效能，推動社政領域的共通資料語言基礎、資料交換標準與實作方法，以串聯跨時期、跨系統的資訊，並發展及優化風險預警模型、建立因地制宜等服務模式，提早偵測隱藏性風險，提升服務效能。

衛福部表示，「強化社會安全網計畫2.0」不僅是資源的增量，更是服務品質的全面升級。未來政府將攜手民間持續推動，透過普及預防與及早介入，延伸服務觸角，並確保每個需要幫助的人都能及時獲得適切的服務，提升家庭與社區支持與韌性，落實社會安全網常態化。

「強化社會安全網計畫 2.0」亮點多，政府預計 5 年預計投入819.6億元，落實社會安全網常態化。（圖由衛福部提供）