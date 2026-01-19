強化科學園區防救災量能 竹縣消防局第四大隊揭牌

竹縣消防局第四大隊揭牌典禮。





新竹縣政府消防局19日於寶山鄉大崎村集會所舉辦「消防局第四大隊揭牌典禮」，宣告第四大隊正式成立並啟用臨時大隊部。新竹縣長楊文科、科學園區管理局代表、寶山鄉鄉長邱振瑋、北埔鄉長莊明增、峨眉鄉代理鄉長田昭容、消防局局長陳中振等及多位民意代表、消防及義消同仁共同出席，見證新竹縣消防體系發展的重要里程碑。

縣長楊文科指出，未來第四大隊正式廳舍將設於力行三路，並管轄寶山、峨眉、北埔及二重消防分隊，確保大隘三鄉及科學園區安全，未來也將設置訓練中心，楊文科強調，希望災害不要來，但不怕一萬、只怕萬一，若發生事故，也盼能將災害對人民生命財產安全的威脅降至最低。

消防局指出，第四大隊的成立是因應科學園區高風險特性的重要布局，感謝科學園區管理局協助提供用地，也感謝寶山鄉公所全力支持，讓第四大隊在正式廳舍完工前，仍能如期運作，確保行政、指揮與勤務順利接軌。未來將善用臨時大隊部的統籌指揮功能，持續守護園區與縣民生命財產安全。



