強化科技救災量能 市消、新樂飛簽災害搶救支援協約

台南市政府消防局與新樂飛無人機股份有限公司簽訂「災害搶救支援協約」。（消防局提供）

記者陳治交∕台南報導

為強化科技救災量能並提升災害應變效率，台南市政府消防局與新樂飛無人機股份有限公司簽訂「災害搶救支援協約」，透過公私協力，導入大型載重無人機投放救災物資、災區３Ｄ建模及緊急通訊中繼等專業技術，讓消防人員能更專注於現場災害搶救與人命救援任務。

目前消防局無人機隊有五十五名專業飛手，並於各大隊配置熱顯像空拍無人機及可吊掛一點五公斤以內救災物資之無人機，足以因應一般火災、水域及山域搜索等空勘任務；惟於大規模災害或長時間救災情境下，若需運用十五公斤級以上之大型載重無人機或執行災害現場３Ｄ建模等應用，仍有引進民間專業支援之必要。

消防局長楊宗林表示，此協約支援項目涵蓋火災、山域及水域空勘搜索、救災物資投放、災區通訊中繼及災害現場３Ｄ建模等應用，協助指揮官即時掌握災情，提升戰術部署與人車調度效率，亦可解決救災時飛手人力不足、專業證照和高階設備軟體不易全面建置等問題。

新樂飛無人機股份有限公司長期深耕無人機應用與研發，依協約內容，消防局啟動支援機制後，公司須配合指揮調度，派遣相對應專業證照飛手及無人機酬載執行飛航任務，並提供二十四小時聯絡窗口。