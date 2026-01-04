強化科技監控、盤點575處資材場所 海洋污染防治基金2026年工作重點

〔記者洪定宏／高雄報導〕由海洋委員會主責的海洋污染防治基金，從2024年開始，每年提撥5千萬元準備金，目標累積至5億元。今年工作重點將強化科技監控手段，盤點575處存放資材場所。

海委會指出，科技監控手段包括衛星遙測、無人機監測及海洋油污模擬系統，並購置化學品高壓移槽設備等關鍵設備資材，另盤點各縣市包含公私部門共575處資材置放場所，確保災害發生時能迅速調度資源，同時強化海上災防的訓練及能量。

海委會表示，海洋污染防治基金設有管理委員會，邀集政府機關、學術界及民間團體代表等共14位委員，針對應變資材規劃、水下噪音監測、擱淺船舶移除進度、生態熱點調查等議題交換意見。基金額度從2024年開始，每年提撥5千萬元準備金，目標累積至5億元。

海委會強調，台灣海域內外船舶航行及工程活動密度持續增加，加上極端天氣影響，海洋污染事故日益升高，使得海洋污染防治基金的應變能力更顯關鍵，目前已優化裝備配置及強化跨機關合作，爭取並維持對縣市政府的補助經費，尤其海域化學污染防治的挑戰極高，期許未來加強完整的人力、制度與組織部署。

