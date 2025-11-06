強化移工職業安全 南市勞工局製作移工母語動畫

勞工局勞動條件科長蕭惠文（左）說，今年勞工局製作移工母語動畫，提醒移工重視安全，降低職災風險。（記者陳佳伶攝）

記者陳佳伶／新營報導

台南移工人數有六萬三千多人，勞工局今年以「移工職業安全」為主題，鎖定職災類型前一、二名的高處墜落、工作捲夾，以移工母語製作兩支生動新動畫，宣導如何預防工作捲夾和高處墜落，提醒移工重視安全，降低職災風險。

勞工局長王鑫基指出，南市移工人數有六萬三千二百卅二人，其中產業移工約占七成七，有四萬八千九百四十人；社福移工約佔二成三，有一萬四千二百九十二人；主要是印尼、越南最多，各占三成四和三成三。

為協助外籍移工適應生活與職場環境，勞工局製作多國語言宣導動畫，已陸續製作越南語、印尼語、泰語及英語等多國語言宣導動畫，累計十四則二十秒短影音的宣導。

他說，影片內容橫跨生活層面的登革熱防治、防詐騙宣導；交通安全層面包括電動機車騎乘規定及避免誤上國道；勞動權益層面的仲介服務收費索取發票、懷孕權益保障等。

至於失聯移工有一千七百十三人，勞工局也希望透過多國語言動畫、減少資訊落差，降低移工失聯比例，讓移工能安心在台南工作和生活。

勞工局勞動條件科長蕭惠文表示，除動畫，還有多國語言的宣導圖卡，內容包含防毒、用電安全、勿酒駕及滅火器使用等生活安全主題，方便移工取得生活的資訊；相關影音與圖卡，都可在勞工局網站「外籍移工管理」專區之「宣導文宣專區」下載使用，民眾、事業單位與仲介機構都可多加利用。