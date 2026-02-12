強化稀土布局 經部下半年將赴美3州考察礦源

（中央社記者曾筠庭台北12日電）經濟部地質調查及礦業管理中心主任徐銘宏今天表示，規劃將在今年下半年赴美國德州、懷俄明州及加州進行礦源考察，鎖定稀土資源調查與合作可能性；此行將盤點當地礦山條件、礦脈與品位是否符合國內產業需求，作為後續投資與技術合作評估基礎。

日前第六屆台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）確立關鍵礦物合作方向。經濟部長龔明鑫昨天受訪表示，台灣將評估使用美國稀土礦源的可行性，規劃將由地礦中心赴美了解礦源條件。

地礦中心今天舉行「北北基生活圈地質景點漫遊小冊發布」記者會，徐銘宏會中回應媒體提問表示，根據2024年全球關鍵礦物盤點，稀土元素全球產能約39萬噸，中國大陸占約27萬噸；若以「非紅供應鏈」國家觀察，美國產量約4.2萬噸、緬甸約3.1萬噸、澳洲約1.6萬噸、加拿大約5000噸，顯示稀土供應仍相對集中。

針對目前礦源盤點的部分，徐銘宏指出，美國雖有約4.2萬噸產量，但主要屬於「輕稀土」，而台灣產業需求較接近「重稀土」，因此希望透過實地走訪，了解美國是否有礦山資源能與國內需求銜接，目前已盤點德州、懷俄明州及加州等地，規劃於今年下半年、約第3季前往考察。

徐銘宏說明，地礦中心的任務在於探勘與礦產開發前期的規劃與評估，包括了解礦脈、品位（含量）及採樣等基礎工作，第二階段才會進入投資評估。他指出，許多國外礦山仍處於規劃或評估階段，尚未進入開發建設與營運階段，因此現階段地礦中心的重點是蒐集第一手資料。

以美國加州為例，徐銘宏指出，當地一座礦山已有產量，但多屬輕稀土，與台灣規劃需求仍有距離，因此也將赴德州與懷俄明州進一步了解其他可能礦源。

提及輕稀土與重稀土差異，徐銘宏表示，輕稀土在礦山中的含量通常較高，約可達2%至10%以上；重稀土含量則低得多，可能只有0.1%甚至0.01%。在實際應用上，重稀土相關元素耐高溫、性能穩定，多用於國防、航太及特定半導體等高科技領域，因此更具戰略性。

他進一步指出，重稀土精煉難度極高，例如若要從50公噸礦土中取得約3%的重稀土成分，可能需處理達1500公噸土壤；精煉技術門檻也是合作重點，目前工研院已有相關技術基礎，美方亦高度重視台灣在技術面的能力。

談及未來在礦物上與他國的合作模式，徐銘宏表示，台灣需思考如何將「非紅產業鏈」串聯起來，未來可能朝台、美、日、澳等多邊合作方向努力，台灣可透過專家技術與需求資訊交換，參與既有合作架構，並把礦源品位與調查成果帶回國內，供相關機關評估後續合作與投資可行性。（編輯：張良知）1150212