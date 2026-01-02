強化第一線防疫力！基隆市府推動長照感染控制訓練 打造安全照護網

照顧者戴上手套、彎下身協助長者起身，一個轉身、一次接觸，都是照護現場日常卻不能出錯的細節。當照顧工作需要在不同家庭與機構之間來回穿梭，感染風險也隨之累積。為強化第一線照護人員的感染防控能力，基隆市政府持續推動長照專業教育訓練，提升照護現場的應變能力與安全性。





實務導向訓練上場 強化第一線感染防控能力



面對多變的傳染病威脅與照護現場的挑戰，基隆市長期照顧服務管理所日前辦理「基隆市長期照顧專業人員教育訓練-感染控制」課程，吸引多位長照專業人員參加。課程以實務操作為核心，強調傳染病防治基礎知識、常見疾病辨識及日常防護操作，協助第一線照顧者在日常工作中更加安心、專業地守護服務對象的健康。

訓練規劃兩大主題：「認識傳染病及感染控制的重要性」與「認識常見傳染病及新興疫情通報處理」兩大主題，內容涵蓋病原體類型、傳播途徑、高風險情境，以及預防與應變措施。講師並針對流感、腸胃道病毒、肺結核、多重抗藥性細菌及新冠肺炎等常見與新興疾病，透過實際案例解析通報流程與處理重點，協助學員釐清標準作業程序，提升面對感染風險時的應變效率。

從實作到觀念建立 讓照護現場更安心





課程現場互動熱烈，學員透過案例演練與實際操作，從正確洗手、穿戴(脫)防護裝備，到面對疑似傳染病個案的通報流程，皆能親自體驗。參訓學員表示：「課程讓我更清楚自己在照護過程中扮演著感染防控的重要角色，責任重大！」也有學員分享：「深刻體會到做好感染控制，不只是保護自己，更是守護每位服務對象健康的重要責任。」



基隆市衛生局局長張賢政表示，照顧者每天面對不同的長者與環境，稍有疏忽便可能成為感染破口，因此感染控制的意識與實務技巧缺一不可。張局長也強調：「我們希望第一線照顧者不只是溫柔的陪伴者，更是專業的健康守門人。透過持續的教育訓練，讓大家具備正確知識與方法，降低感染風險，讓照護過程更安全、更有力。」









（圖片來源：基隆市衛生局）

