強化經濟軍事韌性 蕭美琴：不想看到臺海衝突

總統賴清德，拋出增加400億美元的國防特別預算後，副總統蕭美琴接受美國保守媒體「班農戰情室」專訪時強調，臺灣不想看到臺海爆發衝突或戰爭，會繼續強化軍事、經濟韌性。美國國防部前印太助理部長瑞特納和薛瑞福，最近也都撰文肯定，臺灣近年加速強化國防的努力。

副總統蕭美琴在總統府，接受美國右派媒體「班農戰情室」記者專訪。(圖／總統府提供)

總統賴清德上個月 26 日在華盛頓郵報發表投書，宣布追加 400 億美元國防特別預算，目的是打造台灣之盾並提升不對稱戰力。然而，「台灣總統」這個稱呼引起中國不滿，中國駐美國使館發言人劉鵬宇隨後也向華盛頓郵報投書，聲稱台灣是中國領土的一部分，所謂的台灣總統沒有任何根據。

同樣在華盛頓郵報上，兩位前美國國防部印太助理部長薛瑞福和瑞特納也發表投書。他們指出，華府政策圈長期批評台灣「國防支出不足、行動太慢、過度依賴他人」，甚至以此主張應該減少對台灣的安全支持。但兩人認為，隨著台灣以前所未有的速度增加軍費、推動國防改革與建構社會韌性，認為台灣沒有認真看待自身防衛的看法已經日益過時。

前美國國防部印太助理部長表示，對台灣的支持包括對外軍售、對外軍事融資，以及共同生產共同研發，還有支持台灣的國防本土工業基礎，同時也包括訓練、規劃與新的作戰概念。他們在文章中強調，協助台灣不是慈善行為，而是謹慎之舉，但台灣不能也不應該單獨面對挑戰，美國必須持續扮演核心的支持角色。

副總統蕭美琴在接受保守媒體「班農戰情室」駐白宮記者溫斯特專訪時指出，強化台灣自己的軍事與自我防衛能力，以及強化經濟，都是威懾並防止衝突的一部分。她還表示，北京正以典型霸凌手法，試圖營造美國不可靠、台灣沒朋友被孤立的論述，並以混合戰術、網路攻擊、假訊息對台灣社會進行滲透和政治操弄，這些做法和俄羅斯入侵烏克蘭前如出一轍。

