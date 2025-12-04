強化經貿關係 臺印度召開次長級會議

我駐印度陳大使（左二）及印度台北協會偉代理會長（右二）於會中簽署臺印度醫療產品法規MOU，經濟部次長江文若（左一）與印度Bhatia次長（右一）共同見證。（圖：經濟部提供）

臺印度多元合作開啟新的里程碑，經濟部次長江文若於臺北與印度商工部次長Amardeep Singh Bhatia共同主持的「第十八屆臺印度次長級經貿對話會議」中，雙方針對全球經貿情勢、投資布局及供應鏈合作等議題進行深度交流，期藉會議平臺促進結合彼此優勢及發揮綜效，進一步增進經貿及產業合作，提升雙邊經貿關係。會中雙方並簽署臺印度醫療產品法規領域合作備忘錄，見證金管會與印度國際金融服務中心管理局交換合作備忘錄。

印度Bhatia次長率領工商業領袖三十餘人代表團，於二日與經濟部次長江文若共同出席由印度商工總會與外貿協會所舉辦之「第四屆臺印度CEO圓桌論壇」。會中雙方次長共同聆聽業者對臺灣與印度政府的建言，並見證企業領袖簽署聯合聲明，會後亦共同出席由印度商工總會與工業總會舉辦之「第九屆臺印度產業鏈結高峰論壇」，勉勵與會企業共同透過企業交流，為雙邊經濟與區域產業發展注入長期動能。

江文若於會中指出，面對全球經貿情勢快速變化，各國均重新省思如何建構安全且具韌性之供應鏈體系。在全球供應鏈重組之際，印度已成為許多臺商全球布局重點之一，期盼能透過人才、投資環境以及政策等三個面向深化與印度的交流，更期待我商所提供的高階技術能有效結合印度豐沛的軟體人才，建構具韌性之臺印度供應鏈。

印度Bhatia次長表示，雙方已透過許多合作備忘錄深化合作基礎，印度近年積極以優惠政策吸引各國企業投資，並強化基礎建設，為外商建立更友善的投資環境，期盼雙方能夠合作在印度建立產業供應鏈，共拓全球商機。

經濟部指出，臺灣與印度經貿關係正逐步升溫中，依據財政部統計，去（一一三）年雙邊貿易額創下一○六億美元歷史新高，今（一一四）年累計至十月雙邊貿易額已達一○一·六八億美元，較去年同期相比成長一七·六九％，今年雙邊貿易成長可望寫下另一歷史新高紀錄。