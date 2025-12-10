強化綠色產品國際連結 臺日簽環保標章備忘錄
▲環境部謝燕儒政務次長（右二）見證臺日雙方共同簽署「環保標章合作瞭解備忘錄」，為未來推動環保標章相互承認奠定重要基礎。（圖：環境部提供）
環境部昨（十）日於日本東京，與日本環境協會（Japan Environment Association,JEA）及我國財團法人環境與發展基金會，共同簽署「環保標章合作瞭解備忘錄」，環境部謝燕儒政務次長特別出席見證。此一合作象徵臺日雙方將在綠色產品標章制度上展開更緊密、制度化的國際合作，並為未來推動環保標章相互承認奠定重要基礎。
謝次長於致詞時表示，本次合作更能提升綠色產品在國際市場的流通效率，使臺日雙方標章制度在全球永續議題上展現更大影響力。他也期盼透過管道的建立，未來能逐步推動更廣泛的產品合作，為兩國綠色產業與環境永續帶來更多正面效益。
除此之外，謝次長於致詞時更特別強調，我國賴清德總統近期在國家氣候變遷對策委員會，把綠色採購／綠生活列為推動淨零碳排核心主軸之一，臺灣政府將持續並擴大推動綠色採購，而環保標章與綠色產品，在推動綠色採購及綠生活轉型過程中有不可或缺的重要性，也期望透過臺日環保標章合作，提供更便利的綠色採購環境。
環境部表示，氣候變遷已對全球生態與人類生活帶來深刻影響，國際社會愈加重視減碳、循環經濟與綠色消費政策，各國環保標章亦成為推動永續產品的重要工具。臺灣環保標章（Green Mark）與日本生態標章（Eco Mark）均在國內外具有代表性，兩國間交流合作更具有高度重要性。
本次簽署之備忘錄率先聚焦「資訊產品」及「影像設備」類別，將展開以下合作內容：一、共同定義與檢討產品之共同標準項目與驗證方法。二、交換技術資訊、產品規格及驗證經驗。三、定期舉辦多邊工作會議，研議標準一致化及相互承認。四、雙方於相關規範修正時相互通報並共同評估影響。五、未來將依合作情況逐步擴大至更多產品類別。
